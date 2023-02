Endless transforme son app de collaboration musicale en machine d’arcade pour les musiciens

Cette machine d'arcade mettra votre sens du rythme à l'épreuve. Endless vous permet de composer vos rythmes et de jouer en musique.

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir jouer à un jeu de rythme d’arcade qui, en plus, sollicite votre créativité, plutôt que de simplement faire correspondre des notes ? Aujourd’hui, ceci est possible. Endless vient en effet de transformer son logiciel de collaboration musicale à distance en une machine d’arcade des plus authentiques, avec ses joysticks, son écran tactile, son contrôleur XY et ses nombreux boutons. Vous pouvez l’utiliser comme station de travail audio debout avec vos propres plugins et instruments physiques, mais il y a aussi un mode arcade qui vous met au défi de composer des rythmes.

Cette création est un véritable projet de communauté. Sur le Discord d’Endless, le membre NJ Lang avait aimé l’idée d’une machine d’arcade, à tel point qu’il en a construit une, et ce fut un véritable succès lorsque l’entreprise l’a amené sur plusieurs événements. L’entreprise a par la suite construit un prototype et a eu des retours extrêmement positifs. Le joueur américain de la NBA, Baron Davis, fut même le premier à en acheter une. Et vous pouvez voir sa réaction dans la vidéo ci-dessous.

Ceci étant dit, ce n’est pas un achat anodin, c’est le moins que l’on puisse dire, pour le commun des mortels. En vérité, la plupart des machines d’arcade existantes sembleront abordables par rapport à celle-ci. Endless lancera 25 machines Launch Edition à la fin de mois de février au tarif “promotionnel” de 9 999 $. Et il vous faudra déposer un acompte, non remboursable, de 200 $ pour pouvoir accéder aux préventes avant l’ouverture au public. Si vous avez le budget et que vous avez un sérieux penchant pour la création musicale, et le jeu vidéo, c’est assurément une machine pour vous !