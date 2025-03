En demie-teinte au box-office, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves est un succès sur Netflix

L'un des films de fantasy les plus appréciés de 2023 trouve enfin son public sur la plateforme de streaming Netflix.

La magie de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves opère sur Netflix

Malgré un démarrage prometteur, le film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ne fut pas le succès attendu au box-office. Cette aventure fantastique, pourtant saluée par la critique, a été éclipsée par le mastodonte « The Super Mario Bros. Movie ».

Un succès en demi-teinte

Sorti en 2023, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves a suscité l’enthousiasme des critiques, affichant un score de 91% sur Rotten Tomatoes. Malgré un démarrage solide de 37 millions de dollars, le film a rapidement perdu de sa superbe, ne rapportant que 208 millions de dollars pour un budget de 150 millions.

Un succès sur Netflix

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Selon FlixPatrol, le film occupe actuellement la neuvième place des films les plus regardés sur Netflix. Les réalisateurs, Jonathan Goldstein et John Francis Daley, ont su insuffler une intelligence et un équilibre entre l’absurde et l’héroïsme qui semblent séduire les abonnés de la plateforme.

Un espoir pour une suite ?

Bien que la perspective d’une suite semble pour l’instant peu probable, la popularité du film sur Netflix pourrait changer la donne.