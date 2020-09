Emoji 13.1, une mise à jour mineure pour 2021

Les emoji sont au centre des messages texte de bon nombre d'utilisateurs. Chaque année, le catalogue de ces petits dessins augmente, sous la direction du Unicode Consortium. Voici les nouveautés attendues pour 2021.

Tout au long de l’année, le Unicode Consortium travaille à sélectionner les prochains emoji et leurs variantes qui rejoindront le catalogue d’emoji “officiels” si l’on peut dire. Aujourd’hui, le Unicode Consortium dévoile une mise à jour relativement mineure qui ajoutera tout de même l’année prochaine pas moins de 217 nouvelles options à la liste déjà bien fournie.

Emoji 13.1 se dévoile, avec 7 nouveaux emoji

Emoji 13.1 proposera sept toutes nouvelles images : un cœur en feu, un cœur avec des bandages, une femme avec de la barbe, une personne de genre neutre avec de la barbe, un visage totalement exaspéré, un visage caché dans les nuages et un visage qui a l’air malade, avec des yeux en spirale. Pour le reste, il s’agit de nouvelles variantes de couleurs de peaux pour les emoji “couple avec coeur” et “couple qui s’embrasse”.

et plus de 200 variantes de couleurs de peau pour les emoji couple

Bien qu’il n’y ait que sept nouvelles images pour 2021, ce sont tout de même sept de plus pour une année qui aurait pu n’avoir droit à aucune nouveauté. Le Consortium a en effet du repousser la sortie de son Unicode Standard annuel de six mois à cause du Covid-19 : Unicode 14.0, qui devait à l’origine sortir en mars 2021, sera finalement publié en septembre. Comme Emojipedia l’explique, cela signifie que les systèmes d’exploitation ne pourront pas incorporer les mises à jour Unicode 14.0 avant la toute fin de l’année prochaine, voire le début de l’année 2022.

Dans son annonce, le Consortium explique que ses volontaires ont composé cette mise à jour pour que de nouveaux emoji puissent faire leur apparition avant 2022. Il déclare aussi que cette nouvelle sélection commencera à apparaître sur les appareils dans les mois à venir. À noter aussi, Emoji 13.0, avec les nouveaux dessins qui ont été dévoilés plus tôt cette année, n’a pas encore achevé son déploiement. Le Covid-19 impacte même les emoji !