Elon Musk, futur propriétaire de TikTok ?

Le gouvernement chinois envisagerait de céder TikTok à Elon Musk en réponse à une possible interdiction de l’application aux États-Unis.

Tl;dr La Chine envisagerait de vendre TikTok à Elon Musk si la Cour suprême valide une loi interdisant l’application aux États-Unis.

Cette vente concernerait la branche américaine de TikTok et permettrait à Elon Musk de l’intégrer à X.

ByteDance réfute ces discussions, mais cette possibilité illustre les tensions géopolitiques croissantes autour de la souveraineté numérique.

Un scénario en réponse à la pression américaine

Le gouvernement chinois aurait discuté d’une éventuelle vente de la branche américaine de TikTok à Elon Musk, selon un rapport de Bloomberg. Cette hypothèse intervient alors que la Cour suprême doit statuer le 19 janvier 2025 sur une loi interdisant TikTok aux États-Unis. Bien que Pékin préfère que l’application reste sous le contrôle de ByteDance, ce scénario pourrait être une stratégie pour apaiser les tensions avec l’administration américaine. L’application de partage de vidéos, qui compte 170 millions d’utilisateurs américains, est au cœur d’un débat sur la sécurité des données et l’influence étrangère.

Un acteur stratégique : Elon Musk et X

Si cette vente se concrétise, Elon Musk pourrait s’emparer de la branche américaine de TikTok. Une telle acquisition permettrait d’intégrer les fonctionnalités de TikTok dans l’écosystème X, augmentant son attrait pour les annonceurs et renforçant son emprise sur les réseaux sociaux. Avec des milliards de dollars en jeu en termes de revenus publicitaires, l’opération représenterait une opportunité majeure pour Elon Musk. Toutefois, la fusion des deux plateformes soulève des questions sur la concentration du pouvoir médiatique.

ByteDance et la réaction de TikTok

De son côté, ByteDance, propriétaire actuel de TikTok, n’a pas officiellement réagi à ces discussions. Cependant, un porte-parole de TikTok a qualifié ces affirmations de « pures fictions » dans une déclaration à Variety. Ce commentaire souligne le flou entourant les intentions réelles de la Chine et de ByteDance. Le rapport de Bloomberg suggère aussi que ByteDance pourrait être en grande partie exclu des délibérations de Pékin sur ce sujet sensible.

Un enjeu géopolitique et technologique

Cette affaire illustre les tensions croissantes entre Washington et Pékin concernant la technologie et la souveraineté numérique. TikTok, accusé par certains responsables américains de transmettre des données à la Chine, est devenu un symbole de cette rivalité. Si une vente à Musk se concrétisait, elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont les entreprises technologiques mondiales naviguent dans un climat de méfiance croissante. La décision de la Cour suprême sera déterminante pour l’avenir de TikTok et pour la dynamique des relations sino-américaines.