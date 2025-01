La Cour suprême des États-Unis se prononce sur le sort de TikTok

L’avenir de TikTok aux USA est compromis par des préoccupations géopolitiques.

Tl;dr La Cour suprême des États-Unis s’apprête à trancher sur une loi qui pourrait interdire TikTok, accusée de représenter un risque pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec la Chine.

TikTok et ses défenseurs soulignent que cette interdiction violerait la liberté d’expression de ses millions d’utilisateurs américains.

La décision finale devrait intervenir sous peu, avec des implications importantes pour la plateforme et ses utilisateurs aux États-Unis.

Un ultimatum pour ByteDance

La Cour suprême des États-Unis semble prête à valider une loi exigeant que ByteDance vende TikTok avant le 19 janvier 2025 ou cesse ses activités aux États-Unis. Cette décision, soutenue par les deux partis politiques, repose sur des craintes que l’application ne soit utilisée par Pékin pour des activités d’espionnage ou de manipulation politique. ByteDance refuse de céder la plateforme, arguant que cette obligation constitue une violation des droits garantis par le Premier Amendement. Le gouvernement américain, quant à lui, affirme que TikTok représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale.

Un débat sur la liberté d’expression

Les avocats de TikTok et des créateurs de contenu dénoncent une attaque contre la liberté d’expression. Pour eux, interdire la plateforme équivaut à censurer l’un des outils de communication les plus populaires aux États-Unis, utilisé par 170 millions d’Américains. Selon Noel Francisco, ancien solliciteur général des États-Unis, restreindre TikTok pour protéger ses utilisateurs de potentielles interférences étrangères créerait un dangereux précédent juridique. Les créateurs, quant à eux, craignent pour leur indépendance financière et la survie de leurs communautés en ligne.

Une menace réelle ou exagérée ?

Les représentants du gouvernement insistent sur le fait que ByteDance, en tant qu’entreprise chinoise, est soumise aux obligations d’intelligence imposées par Pékin. Cela rend, selon eux, TikTok vulnérable à une instrumentalisation hostile. La collecte massive de données personnelles par l’application, combinée à l’influence potentielle sur les opinions publiques, inquiète particulièrement des juges comme le conservateur Brett Kavanaugh. Ces derniers estiment que ces risques, même théoriques, justifient des mesures préventives strictes.

Vers une décision historique

Alors que l’échéance du 19 janvier 2025 approche, le débat reste âpre. La Maison-Blanche, dirigée dès le 20 janvier par Donald Trump, pourrait encore influencer les négociations. L’administration considère qu’imposer une interdiction temporaire à TikTok inciterait ByteDance à revoir sa position. Cependant, les créateurs et utilisateurs du réseau social espèrent que la Cour suprême défendra la liberté d’expression. Une interdiction pourrait non seulement redéfinir les relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi établir un précédent majeur en matière de régulation des plateformes numériques.