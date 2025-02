Dune 3 : début du tournage cet été, un an plus tôt que prévu

Selon les dernières rumeurs, le tournage du troisième volet de Dune débutera cet été, soit un an plus tôt que prévu, pour le plus grand plaisir des fans de la série.

Tl;dr Le tournage de Dune 3 commence en juin, pas en 2026.

Denis Villeneuve a exprimé son enthousiasme pour la suite de la saga.

Dune 2 a été nominé pour cinq Oscars.

Le tournage de Dune 3 commencera plus tôt que prévu

Contrairement aux précédentes informations qui prévoyaient le début du tournage de Dune 3 en 2026, le réalisateur Denis Villeneuve a annoncé que celui-ci commencera en juin de cette année, selon Deadline.

Un enthousiasme palpable

Denis Villeneuve, qui avait initialement envisagé de commencer la production l’année prochaine, a déclaré que Dune 3 sera désormais son prochain projet. « Je m’attendais à faire autre chose avant, mais franchement, c’est l’inspiration qui m’est venue à l’esprit alors que je prenais une pause cet été et que je terminais l’histoire« , a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci.

Il a également exprimé son émotion face à l’accueil réservé à la Partie Deux par les cinéphiles du monde entier, et a ressenti une « envie et une responsabilité de finir cette histoire. »

Dune 3, le dernier volet de Villeneuve

Si le réalisateur est impatient de retrouver l’univers de Paul Atreides, Dune 3, intitulé Dune: Messiah, sera son dernier film de la franchise, malgré l’existence d’autres livres à adapter. « Après cela, ce serait malsain« , a-t-il déclaré à The Wrap en janvier.

Des nominations et des récompenses pour Dune 2

Dune 2, sorti en mars 2024, est en lice pour cinq Oscars cette année, dont ceux du Meilleur Film et de la Meilleure Photographie. La suite a également remporté les prix du Meilleur Son et des Meilleurs Effets Visuels Spéciaux lors de la cérémonie des BAFTA de la veille.

La date de sortie de Dune 3 n’est pas encore connue.