DreamWorks Animation va rendre open source son moteur de rendu MoonRay

DreamWorks va rendre son moteur de rendu MoonRay open source. À vous le ray-tracing facile pour vos animations. Accès anticipé possible sur demande.

DreamWorks a rendu open source un certain nombre de ses technologies ces dernières années et aujourd’hui, sa division animation se prépare à rendre davantage de ses outils disponibles gratuitement. En effet, DreamWorks Animation annonce qu’elle proposera son moteur de rendu ray-tracing MoonRay en open source avant la fin de l’année. Comme The Hollywood Reporter le précise, DreamWorks intègrera aussi le framework de rendu dans le cloud Arras.

DreamWorks va rendre son moteur de rendu MoonRay open source

“Nous sommes ravis de partager avec l’industrie pas moins de 10 ans d’innovation et de développement sur le code source de MoonRay, qu’il s’agisse du vectoriel, des threads, des parallèles ou du distribué”, déclarait le vice-président de la technologie chez DreamWorks, Andrew Pearce, dans un communiqué. “L’appétit pour le rendu à l’échelle ne cesse de croître chaque année et MoonRay a été conçu pour répondre à ce besoin. Nous nous attendons à ce que ce code source évolue énormément avec l’implication de la communauté et que DreamWorks continue de montrer son implication dans le monde de l’open source.”

À vous le ray-tracing facile pour vos animations

DreamWorks a utilisé MoonRay dans des films comme Dragons 3 : Le monde caché, Les Croods 2 : une nouvelle ère, Les Bad Guys et le très attendu Le Chat potté 2 : la dernière quête. C’est toujours une bonne chose pour les utilisateurs que de voir un logiciel propriétaire s’ouvrir ainsi à tout un chacun. Impossible de savoir si cela permettra à des amateurs amoureux de l’animation de créer des visuels de la même qualité que ce que propose DreamWorks année après année, mais ces derniers auront au moins un outil supplémentaire très utile pour ce faire.

Accès anticipé possible sur demande

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire pour demander un accès anticipé à MoonRay ou recevoir les mises à jour sur le projet.