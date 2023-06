Dragon Quest Monsters : The Dark Prince, un opus dédié à l’antagoniste Psaro

Square Enix dévoile Dragon Quest Monsters : The Dark Prince sur Nintendo Switch.

Dragon Quest Monsters : The Dark Prince met en scène Psaro, le prince démon, dont la malédiction l’empêche de nuire aux monstres. Il doit donc devenir un gardien de monstres, recruter et combattre aux côtés des monstres les plus populaires de la licence de Square Enix dans les différents environnements du monde fantastique de Nadiria, tout en étant accompagné par l’elfe Rose. Au cours de cette aventure, les saisons passeront régulièrement par le printemps, l’été, l’hiver et l’automne, ce qui modifiera non seulement le paysage, mais ouvrira également de nouvelles zones où les joueurs rencontreront différents monstres spécifiques à chaque saison.

Un trailer pour Dragon Quest Monsters : The Dark Prince

L’un des outils les plus puissants de l’arsenal des joueurs dans Dragon Quest Monsters : The Dark Prince est le nouveau système de synthèse qui permet aux joueurs de créer de nouveaux monstres en combinant ceux qui figurent déjà dans leur liste. Ils peuvent expérimenter et débloquer plus de 500 monstres, parmi lesquels des favoris de la franchise, des seigneurs des ténèbres et de toutes nouvelles créatures. Une fois que ces derniers ont constitué leur équipe de rêve, ils peuvent emmener leurs équipes de monstres puissants en ligne pour affronter d’autres “Monster Wranglers” dans le monde entier.

Dragon Quest Monsters : The Dark Prince sortira exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 1er décembre prochain.