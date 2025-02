Don’t Let Go, un thriller de science-fiction méconnu sur Netflix

Netflix vient d'ajouter à son catalogue un thriller de science-fiction souvent négligé. Les spectateurs semblent penser que les critiques n'ont pas su apprécier à sa juste valeur ce film plein de surprises.

Tl;dr Netflix ajoute à sa bibliothèque le thriller de 2019 « Don’t Let Go ».

Le film n’a pas connu de succès en salle mais pourrait se rattraper sur la plateforme de streaming.

L’opinion des spectateurs est divisée entre les critiques et le grand public.

Netflix donne une seconde chance au film « Don’t Let Go »

Chaque semaine, Netflix enrichit sa bibliothèque de films avec de nouveaux titres. Cette semaine, c’est le thriller de 2019 « Don’t Let Go » qui fait son entrée sur la plateforme. Cela a ravivé de vieux souvenirs en moi. Lors de sa sortie en salle, le film n’avait pas rencontré un grand succès. Pourtant, l’ajout de ce film à la vaste bibliothèque de Netflix pourrait bien lui offrir une seconde chance de trouver un public plus large. Le film pourrait bien avoir tous les ingrédients pour faire sensation sur la plateforme de streaming où les thrillers prospèrent souvent.

Un film aux avis divergents

Il est intéressant de noter que ce film récemment ajouté à Netflix illustre une différence d’opinion assez significative entre les spectateurs réguliers et les critiques professionnelles. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, il y a un écart de 37 points entre le score des critiques et celui du public. Donc, si vous êtes tombé sur « Don’t Let Go » en parcourant les nouvelles additions au catalogue de Netflix, laissez-moi vous donner un aperçu complet du film.

De quoi parle « Don’t Let Go » ?

Le personnage principal, Jack Radcliff (David Oyelowo), est un détective de police et l’oncle protecteur de la fille de son frère, Ashley (Storm Reid). Après avoir reçu un appel troublant d’Ashley, il découvre qu’elle et ses parents ont été tués, et la police croit à un meurtre-suicide perpétré par Garret, le père d’Ashley. Jack reçoit alors un étrange appel d’Ashley, qui agit comme si de rien n’était. Il réalise alors que l’Ashley au téléphone est en fait celle du passé, plusieurs jours avant sa mort. Cela donne à Jack une chance inattendue de changer le passé, de sauver sa famille et de blanchir le nom de son frère.

Les critiques du film « Don’t Let Go »

Il n’est pas rare que les critiques et les spectateurs soient en désaccord sur la qualité globale d’un film. C’est le cas de « Don’t Let Go ». Sur Rotten Tomatoes, le film a obtenu un score plutôt faible de 42% de la part des critiques, tandis que le score du public est nettement plus élevé, à 79%. Les critiques reprochent au film son scénario compliqué lié au voyage dans le temps, qui entraîne plusieurs incohérences et bizarreries dans la narration. En revanche, les spectateurs louent le film pour son « prétexte plutôt cool » et sa capacité à « vous accrocher ».

Regardez « Don’t Let Go » sur Netflix dès maintenant