Ces séries Netflix à ne pas manquer en ce moment

Découvrez les trois séries incontournables à voir absolument sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix ajoute régulièrement du nouveau contenu à sa bibliothèque.

Trois émissions valent le coup d’œil : « Apple Cider Vinegar », « Cassandra » et « The Night Agent ».

Les sélections sont basées sur le Top 10 de Netflix US en date du 10 février 2025.

Netflix : un choix toujours renouvelé

Chaque semaine, Netflix enrichit sa déjà impressionnante bibliothèque de films et de séries, rendant le choix de la prochaine émission à regarder encore plus difficile. Pour vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné pour vous trois émissions qui valent vraiment le détour.

Apple Cider Vinegar : une plongée glaçante dans une histoire vraie choc

« Apple Cider Vinegar » est un nouveau drame australien basé sur une histoire vraie choquante qui ne manquera pas de vous tenir en haleine. La série raconte l’histoire de l’influenceuse en bien-être déchue, Belle Gibson, interprétée par Kaitlyn Dever, qui a bâti un empire sur une histoire fabriquée de toutes pièces sur sa lutte contre un cancer du cerveau à l’aide d’une alimentation saine et de remèdes alternatifs. La série suit également le parcours de trois autres femmes ayant un lien avec Belle.

Cassandra : une série de science-fiction glaciale

« Cassandra » est une nouvelle série de science-fiction en allemand qui a rapidement su séduire les abonnés de Netflix. La série suit une famille aux prises avec une assistante IA rétro qui se réveille lorsqu’ils emménagent dans la plus ancienne maison intelligente du pays, des décennies après la mort mystérieuse de son ancien propriétaire. Cassandra, de plus en plus sinistre, est déterminée à ne plus jamais être seule.

The Night Agent : une action à haut risque

La deuxième saison de « The Night Agent » a été chaleureusement accueillie par les abonnés de Netflix. Près d’un an après sa précédente mission, Peter Sutherland, interprété par Gabriel Basso, se voit offrir l’opportunité de devenir lui-même un « Night Agent ». Mais ce travail dans une organisation top secrète le confronte à de nombreux nouveaux dangers. Si vous recherchez une série d’action à haut risque, celle-ci est à voir absolument.