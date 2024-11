Doctor Strange propose un plan brillant pour Scarlet Witch dans une nouvelle vidéo de Multiverse of Madness

Découvrez le plan ingénieux que Doctor Strange propose à Scarlet Witch dans la nouvelle vidéo de Multiverse of Madness!

Tl;dr Une vidéo de fan propose une solution plus intelligente à la problématique de la Sorcière Rouge dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La Sorcière Rouge aurait pu aider America Chavez plutôt que de lui voler ses pouvoirs.

La Sorcière Rouge pourrait revenir dans l’univers Marvel après les événements de Agatha All Along.

Une autre vision pour la Sorcière Rouge

Une nouvelle vidéo, créée par un fan, offre une perspective différente sur la façon dont la Sorcière Rouge aurait pu gérer ses problèmes dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film, suite du Doctor Strange de 2016, sert également de séquelle à WandaVision de 2021. Dans ce contexte, la Sorcière Rouge, incarnée par Elizabeth Olsen et corrompue par le Darkhold, tente de traverser le multivers pour retrouver ses enfants après leur disparition dans la série de la phase 4 de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU).

Le plan de la Sorcière Rouge

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le plan de la Sorcière Rouge est complexe et ne fonctionne pas comme elle l’espérait. Selon une vidéo partagée par The Warp Zone, ce plan est qualifié de « super maléfique » et « super stupide ». La vidéo suggère une autre voie pour que la Sorcière Rouge accomplisse sa mission : plutôt que de tuer America Chavez, elle aurait pu la prendre sous son aile, l’aider à développer ses pouvoirs et acquérir des compétences parentales.

Le rôle crucial de la Sorcière Rouge dans le MCU

Même si la proposition de The Warp Zone aurait pu être plus sensée, la Sorcière Rouge n’était pas totalement maîtresse de ses actes dans le film de la phase 4 du MCU. Son immense chagrin l’a poussée à se procurer le Darkhold dans WandaVision, ce qui l’a profondément corrompue, brouillant sa vision dans Multiverse of Madness. Son absence du MCU et la destruction du Livre des Damnés sont des conséquences majeures de cette histoire.