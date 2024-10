DJI prévoirait de lancer une nouvelle caméra à 360 degrés

DJI pourrait sortir une nouvelle caméra à 360 degrés, une concurrente pour Insta360 ?

Tl;dr DJI pourrait bientôt lancer sa première caméra 360 degrés.

La nouvelle caméra s’appellerait Osmo 360.

Les détails spécifiques sur l’appareil ne sont pas encore disponibles.

Un nouvel acteur sur le marché des caméras 360 degrés

Le mois dernier, DJI a lancé l’Osmo Action 5 Pro, qui s’est immédiatement imposé comme l’une des meilleures caméras d’action sur le marché. Cependant, la société de drones ne semble pas vouloir se contenter de ce seul segment.

Le DJI Osmo 360 se profile à l’horizon

Une nouvelle inscription FCC, repérée par Jasper Ellens, laisse entendre que DJI envisage de lancer sa première caméra à 360 degrés. Le dépôt révèle un appareil appelé le DJI Osmo 360, qui pourrait introduire un véritable concurrent à l’Insta360 X4, notre choix pour la meilleure caméra à 360 degrés. Malheureusement, l’inscription FCC ne fournit pas beaucoup de détails. L’enregistrement n’a été publié dans la base de données publique de la FCC que le 18 octobre, et certains documents restent confidentiels.

Qu’attendre de l’Osmo 360 ?

Malgré le manque de détails, nous pouvons faire quelques spéculations éduquées basées sur l’Osmo Action 5 Pro et l’Osmo Pocket 3, une caméra que nous recommandons vivement. Pour être juste envers DJI, il a fallu quelques itérations pour atteindre les normes actuelles de ses caméras Pocket et Action.

L’Osmo Action 5 Pro récent est un concurrent plus fort contre le GoPro Hero 13 Black et l’Insta360’s One RS. La caméra d’action de DJI a la résolution la plus basse des caméras de premier plan disponibles, avec seulement 4K. Cependant, elle dispose d’un capteur plus grand, ce qui lui permet de mieux performer dans des situations de faible luminosité. Elle a également une bonne qualité audio interne et d’excellentes normes d’étanchéité. Elle est également moins chère que ses concurrents.

En revanche, l’Osmo Pocket 3 est une caméra de vlogging presque 5 étoiles avec un excellent écran, un capteur plus grand et une incroyable polyvalence. Dans notre revue, nous l’avons critiquée pour sa connexion microphone sans fil propriétaire et une application pour smartphone en dessous de la moyenne, mais ces aspects peuvent être améliorés, surtout l’application.

Les défis pour DJI

DJI préfère généralement des capteurs plus grands et une meilleure performance en faible luminosité par rapport à une haute résolution. Cela signifie qu’elle devra offrir jusqu’à 8K de résolution sur l’Osmo 360 et un minimum de 5.3K, qui n’est pas disponible sur leurs autres caméras. L’Insta360 X4 a du mal en faible lumière et recommande une baisse à 5.3K.

DJI pourrait associer sa préférence pour des capteurs plus grands avec une forte stabilisation d’image pour créer un système unique dans l’espace à 360 degrés. Cela signifie que DJI doit créer une application intuitive pour l’édition de vidéos et de photos à 360 degrés. Sur la base de l’Osmo Pocket 3, il n’est pas clair s’ils sont prêts pour cette étape.

Est-ce que DJI pourra atteindre ces objectifs en se développant dans un nouveau segment ? C’est possible, mais nous ne le saurons pas avant d’avoir l’appareil entre nos mains.