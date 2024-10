Fuite du DJI Air 3S : une nouvelle télécommande permet à ce drone de vous suivre partout

Une fuite concernant le DJI Air 3S dévoile une nouvelle télécommande qui permet à ce drone de vous suivre partout.

Tl;dr Le DJI Air 3S et son nouveau contrôleur RC Track révélés.

Des améliorations modestes, dont une plus grande capacité de stockage et un meilleur capteur.

Lancement prévu le 23 octobre, à un prix similaire au modèle précédent.

Le DJI Air 3S dévoilé

Le DJI Air 3S, entre rumeurs et fuites, ne cesse d’alimenter le buzz. Malgré la multitude d’informations déjà disponibles, de nouvelles révélations sur ce drone de moyenne gamme continuent de surprendre les passionnés.

Un nouveau contrôleur en vue

La dernière information en date nous vient de JasperEllens sur X (repéré par nos confrères de Tech Radar), qui a dévoilé un nouvel appareil nommé le DJI RC Track controller. Apparemment, ce contrôleur permettrait au Air 3S de vous suivre sans avoir recours à un contrôleur de drone standard. Malgré la qualité médiocre de l’image, la télécommande semble assez simple d’utilisation. Cette nouveauté pourrait s’avérer particulièrement attrayante pour les opérateurs de drone en solo.

Des améliorations notables

Notre informateur a également publié une fiche technique du Air 3S. On y découvre certaines « upgrades » modestes, notamment un capteur principal de 1 pouce sur la caméra, tout en conservant le même capteur téléobjectif de 1/1,3 pouce. Le drone bénéficie également d’une capacité de stockage interne plus grande, passant de 8 Go sur le Air 3 à 42 Go sur le nouveau 3S. La performance en basse lumière semble s’améliorer avec deux améliorations, dont une plage ISO étendue et une nouvelle technologie Lidar pour améliorer la détection d’obstacles dans des conditions de faible luminosité. En revanche, de nombreux aspects restent similaires, comme le poids, le temps de vol (environ 45 minutes) et la résolution.

Selon certaines rumeurs, le Air 3S serait lancé le 23 octobre. Nous n’avons pas encore d’information sur le prix du nouveau drone, mais le Air 3 est vendu à partir de 1 099 $, avec certains packs pouvant augmenter le prix à plus de 1 300 $. Avec le nouveau contrôleur de suivi et d’autres petites améliorations, il est possible que le drone ait un prix similaire.