DJI Mini 2, un mini drone ultra capable

Les drones se sont aujourd'hui bien démocratisés. Il en existe pour tous les besoins, et à tous les tarifs. Le grand public a un énorme choix. En voici un nouveau, le DJI Mini 2, aussi miniature qu'il est compétent.

Les drones grand public ne sont en règle générale pas très grands, ce qui est une bonne chose pour la portabilité de l’appareil. Cela étant dit, ils restent souvent suffisamment volumineux pour réclamer un étui de transport à part entière. Ce qui se prévoit lorsque l’envie vous prend d’aller l’utiliser. Si vous cherchez un drone suffisamment petit et portable pour tenir dans un petit sac à dos, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que DJI vient de lancer son DJI Mini 2.

DJI Mini 2, le mini drone qui a tout d’un grand

Ce DJI Mini 2 est le successeur du DJI Mavic Mini qui a été annoncé en 2019. Naturellement, cette nouvelle génération propose un certain nombre de changements et d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Ainsi, avec le DJI Mini 2, le fabricant chinois affirme avoir contenu son poids sous les 250 grammes. Pour celles et ceux qui s’inquièteraient que l’engin soit de fait trop petit et léger pour voler dans de bonnes conditions face au vent, sachez que le Mini 2 a été certifié pour résister à des vents de force 5, ce qui devrait convenir la plupart du temps.

En terme de design, le DJI Mini 2 offre quelque chose de très similaire, toujours pliable, très facile à ranger et à sortir facilement. Pour le reste, on citera notamment son GPS intégré, son autonomie en vol pouvant atteindre les 31 minutes et la possibilité de transmettre la vidéo jusqu’à 10 km avec OcuSync 3.0. Autrement dit, vous pourrez faire voler votre drone sur de grandes distances tout en profitant du retour vidéo, ce qui est assez impressionnant pour un drone si compact.

Successeur réussi du DJI Mavic Mini

Selon les propres mots du président de DJI Roger Luo : “Le Mavic Mini fut une avancée monumentale por DJI et pour les pilotes de drones du monde entier. Sa combinaison sans précédent de poids, de sécurité, de performances et de valeur globale en a fait un produit d’entrée pour nombre de nouveaux pilotes et fans de drones. Le DJI Mini 2 améliore encore ces aspects importants, offrant des performances encore meilleures dans un design très réduit dans la catégorie de drones la plus sûre, parfait pour les débutants et impressionnant, à coup sûr, pour les pilotes plus expérimentés.”

Le DJI Mini 2 est disponible dès à présent à la vente, sur le site de DJI, au tarif de 459€. Le pack de base comprend le drone, une radiocommande et une batterie. À noter, comme souvent chez DJI, un pack plus complet est proposé. Pour 599€, vous pourrez profiter notamment de deux batteries supplémentaires, d’une station de recharge bidirectionnelle et d’un sac en bandoulière.