Disney+ dévoile une bande-annonce explosive pour la saison 2 de Andor

Disney+ vient de dévoiler une bande-annonce à couper le souffle pour la deuxième saison tant attendue de "Andor".

Tl;dr La seconde saison de Andor sera diffusée sur Disney+ le 22 avril.

Le retour d’Orson Crennic, antagoniste principal de Rogue One, et du droid K-2SO est annoncé.

Disney+ adopte un calendrier de diffusion unique avec trois épisodes par semaine pendant un mois.

Andor : Un retour tant attendu

Après plus de deux ans d’attente, la seconde saison de la série Andor est enfin sur le point de faire ses débuts sur Disney+. Le géant du streaming a récemment dévoilé une bande-annonce alléchante pour exciter tous les fans de Star Wars.

Surprises au rendez-vous

La bande-annonce nous offre un aperçu des nombreux moments forts de la saison à venir, notamment le retour de l’antagoniste principal de Rogue One, Orson Crennic, ainsi que du droïde adoré K-2SO. L’apparition de l’Étoile de la Mort n’est pas une surprise, compte tenu de la conclusion de la première saison. Mon Mothma, figure emblématique de la saga, est également présente lors d’une extravagante fête sur le thème « qu’ils mangent du gâteau ».

Une intrigue bien gardée

Par contre, le trailer ne dévoile pas l’intrigue de la nouvelle saison. Les fans du rebelle espion Cassian Andor devront donc patienter pour découvrir les péripéties qui l’attendent.

Une distribution prestigieuse

Pour rappel, Andor est une préquelle de Rogue One: A Star Wars Story, se déroulant après la montée de l’Empire, mais avant les événements du film original Star Wars. La série, qui offre un ton unique que l’on pourrait qualifier de « Star Wars de prestige », met en scène Diego Luna, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Denise Gough et parfois Forest Whitaker. La seconde saison accueille de nouveaux acteurs, dont Adria Arjona.

Un calendrier de diffusion inédit

Enfin, Disney+ innove en matière de calendrier de diffusion. Trois épisodes seront diffusés chaque semaine pendant un mois à partir du 22 avril, soit un total de 12 épisodes. Avril s’annonce donc comme un mois riche pour les amateurs de séries, avec également le retour de la deuxième saison de The Last of Us le 13 avril.