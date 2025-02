Andor saison 2 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la deuxième saison de la série télévisée Andor.

Tl;dr La saison 2 d’Andor sortira le 22 avril 2025 sur Disney+.

Diego Luna revient en tant que Cassian Andor avec d’autres personnages attendus.

La série continuera à explorer la rébellion et le paysage politique de l’Empire.

La saison 2 de la série Andor sera enfin diffusée sur la plateforme de streaming Disney+, avec une date de sortie officielle annoncée et les premières images dévoilées. Nous attendons avec impatience les nouveaux épisodes de cette série, après plus de deux ans d’attente, pour voir ce que réserve le personnage de Cassian Andor, interprété par Diego Luna.

Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 d’Andor

Pour ne rien manquer, nous avons rassemblé ici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie de la saison 2 d’Andor, le casting confirmé, les théories sur l’intrigue, les bandes-annonces, et plus encore. Suite à une première saison acclamée par la critique, cette série est désormais l’un des événements les plus excitants à venir dans l’univers de Star Wars, aux côtés du film The Mandalorian & Grogu.

La nouvelle saison suivra l’émergence de l’alliance rebelle au cours des quatre années qui mènent aux événements de Star Wars : Rogue One, où nous avons rencontré Cassian pour la première fois. Avec le retour de Tony Gilroy en tant que showrunner, la série continuera à explorer les complexités de la rébellion et le paysage politique créé par l’Empire.

Le casting de la saison 2 d’Andor

De nombreux noms sont attendus pour le retour de la saison 2 d’Andor. Évidemment, Diego Luna reprendra son rôle de Cassian Andor. D’autres personnages principaux et secondaires devraient également être de retour.

L’intrigue de la saison 2 d’Andor

La première saison d’Andor s’est terminée avec plusieurs de ses principaux protagonistes à un carrefour. Andor semble définitivement pris sous l’aile de Luthen, tandis que l’ombre de l’Étoile de la Mort plane sur la série. Il sera probablement le point central de la rébellion, aidant à la transformer d’un petit groupe en la force destructrice de l’Étoile de la Mort que nous voyons à l’époque d’Un Nouvel Espoir.

La saison 2 d’Andor couvrira également une période de quatre ans, de 4 BBY jusqu’à la première scène de Rogue One en 0 BBY. « Nous revenons un an plus tard. Ce sera très différent. Les quatre prochaines années [d’histoire] ne sont pas consacrées à devenir un révolutionnaire. Elles sont consacrées à apprendre à être un leader et à comprendre à quel point il est difficile de mettre l’alliance en place et ce qui arrive aux personnes qui sont les gangsters originaux contre l’établissement et de nombreux autres problèmes », a déclaré Gilroy dans une interview avec Rolling Stone.

Quand pouvons-nous nous attendre à une bande-annonce de la saison 2 d’Andor ?

La première bande-annonce de la saison 2 d’Andor a été montrée à huis clos lors de la Star Wars Celebration. Nous ne dévoilons pas ce que nous avons vu, mais les images sont assez intenses avec des stormtroopers, des troubles civils et, bien sûr, la rébellion au centre de l’action.