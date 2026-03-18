Disney dépasse son propre record aux Oscars, mais l’exploit laisse un goût amer

Disney vient de battre son propre record lors des Oscars, mais cet exploit n’a rien de réjouissant pour le studio. Cette performance met en lumière une évolution inattendue et soulève des questions sur la stratégie actuelle de l’entreprise.

Tl;dr Disney/Pixar n’a pas gagné d’Oscar animé depuis 4 ans.

Succès commerciaux, mais influence culturelle en recul.

Oscars récents remportés par Netflix et autres studios.

Oscars : la longue traversée du désert pour Disney et Pixar

La dernière cérémonie des Oscars a confirmé une tendance qui s’installe : cela fait désormais quatre années consécutives que ni Disney ni Pixar n’ont remporté la précieuse statuette du Meilleur film d’animation. Un record, puisque jusqu’ici, ces deux géants de l’animation n’avaient jamais été absents du palmarès aussi longtemps depuis la création de la catégorie. Pour mémoire, le prix avait d’abord échappé à Disney/Pixar lors des deux premières éditions, avec « Shrek » de DreamWorks (2002) puis « Le Voyage de Chihiro » du Studio Ghibli. Mais cette fois, la série noire s’allonge.

Nouveaux visages sur le podium de l’animation

Sur les quatre dernières années, chaque édition a vu triompher un concurrent différent : « KPop Demon Hunters » produit par Netflix, le film letton « Flow », l’œuvre poétique « Le Garçon et le Héron » signée Miyazaki, ou encore l’adaptation en stop-motion de « Pinocchio » réalisée par Guillermo del Toro. Pendant ce temps, même les poids lourds estampillés Disney ou Pixar – comme « Zootopie 2 », « Vice-versa 2 » ou « Elio » – sont repartis bredouilles.

L’étrange paradoxe Disney : succès, mais perte d’influence ?

Pourtant, il serait hasardeux d’y voir une crise économique. Sur le plan commercial, certains chiffres donnent le vertige : « Zootopie 2 » a récolté près de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, dépassant même les performances déjà impressionnantes de « Inside Out 2 » ou du remake photoréaliste du « Roi Lion ». D’autres productions comme « Vaiana 2 » franchissent aisément la barre symbolique du milliard. Néanmoins, chaque carton semble aujourd’hui contrebalancé par un revers : échec public et critique pour « Elio », polémique autour de la suppression d’éléments LGBTQ+, réception tiède pour « Wish », flop retentissant de « Strange Worlds ».

Face à cette alternance inattendue entre triomphe financier et réception mitigée, plusieurs observateurs relèvent un autre phénomène. Depuis quelques années déjà, les plus grands succès estampillés Disney s’appuient essentiellement sur des suites ou des remakes. Voici quelques exemples marquants :

Zootopie 2 , immense carton en salles.

, immense carton en salles. Lilo & Stitch , revisité en live-action.

, revisité en live-action. Le Roi Lion, version photoréaliste saluée par le public.

Un choix stratégique qui laisse planer le doute sur la capacité du studio à surprendre ou innover.

L’avenir incertain d’une institution fragilisée ?

Alors que l’industrie attend fébrilement l’arrivée de titres tels qu’« Avengers: Doomsday », une question demeure : Disney saura-t-il reconquérir sa place au sommet, ou les Oscars continueront-ils à consacrer cette nouvelle diversité créative ? La réponse pourrait bien dépendre de sa faculté à se réinventer… sans renier son histoire.