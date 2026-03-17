Cobra-La de G.I. Joe : un clin d’œil discret à un anime méconnu de Miyazaki

Peu de fans le savent, mais l’univers de Cobra-La dans G.I. Joe contient un clin d’œil subtil à un film méconnu d’Hayao Miyazaki, révélant ainsi un hommage discret à l’un des chefs-d’œuvre animés du célèbre réalisateur japonais.

Tl;dr L’esthétique de Cobra-La s’inspire de « Nausicaä ».

Ce virage SF divise la communauté « G.I. Joe ».

Cobra-La revient dans l’univers partagé Energon.

Quand « G.I. Joe » rencontre Miyazaki : l’influence cachée de « Nausicaä »

En 1987, le film d’animation « G.I. Joe: The Movie » prend tout le monde à contre-pied. Loin du réalisme militaire cher à la franchise, il introduit une menace aux accents presque mythologiques : Cobra-La. Derrière cette évolution radicale se cache une fascination, un clin d’œil assumé au chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, « Nausicaä de la Vallée du Vent », film sorti trois ans plus tôt au Japon.

Derrière le masque de Cobra Commander, un secret surprenant attendait les spectateurs : ce dernier n’est pas simplement un homme, mais l’émanation d’une civilisation préhistorique, vivant retirée dans l’Himalaya depuis l’âge de glace. Leurs technologies ? Pas des armes à feu ou des chars, mais des artefacts bio-mécaniques, évoquant serpents, insectes ou mollusques – tout droit sortis d’un cauchemar animalier.

Cobra-La : un hommage inattendu à l’animation japonaise

Pour concevoir cet univers baroque, le scénariste en chef Buzz Dixon s’inspire clairement de l’ambiance post-apocalyptique et organique de « Nausicaä ». Lui-même comparera le film à « Dune avec des champignons », tant la ressemblance saute aux yeux : civilisations disparues dans une catastrophe écologique, machines vivantes et atmosphères toxiques nécessitant des masques respiratoires. Les soldats de Cobra-La n’auraient-ils pas pu sortir tout droit du royaume des insectes géants chers à Hayao Miyazaki ?

Même si Dixon précise avoir voulu retranscrire une ambiance plutôt que plagier, le parallèle est évident pour quiconque connaît les deux œuvres. Côté animation, le long métrage profite aussi du savoir-faire japonais du studio Toei – distributeur historique de « Nausicaä » – qui insuffle aux personnages une nouvelle profondeur visuelle.

Cobra-La, choix controversé et héritage surprenant

Ce virage vers la science-fiction n’a toutefois pas fait l’unanimité. De nombreux fans et créateurs historiques comme le scénariste Larry Hama rejettent encore aujourd’hui cette orientation jugée trop éloignée du concept original de la série. Comment expliquer ce grand écart ? D’après Dixon, c’est la demande d’Hasbro d’introduire un nouvel antagoniste qui a ouvert la porte à cette mythologie biscornue : il fallait justifier les prouesses génétiques du Dr Mindbender par une civilisation antédiluvienne et technologiquement avancée… même si le nom « Cobra-La », clin d’œil malicieux au légendaire Shangri-La, lui semblait absurde.

Pour rendre la lecture plus claire, voici les éléments-clés ayant conduit à cette rupture :

Nécessité d’un ennemi supérieur pour renouveler la série.

Volonté d’intégrer un imaginaire bio-tech inédit.

Influence manifeste de l’esthétique manga/anime.

Malgré tout, Cobra-La retrouve aujourd’hui une seconde vie inattendue : intégré dans le nouvel univers partagé Energon de Skybound Entertainment, il y côtoie désormais les robots Transformers – adversaires beaucoup plus crédibles pour ces ennemis viscéralement opposés à toute technologie mécanique.

L’héritage hybride d’un ovni pop-culturel

Si l’introduction de Cobra-La demeure controversée chez les puristes de G.I. Joe, elle illustre brillamment la capacité des grandes franchises américaines à s’imprégner d’influences venues d’ailleurs – quitte à dérouter leur public. Un cas singulier où la pop-culture occidentale dialogue sans complexe avec ses inspirations nippones.