Discord booste les interactions sociales dans les jeux avec son SDK

Les développeurs peuvent tirer parti du SDK de Discord pour renforcer la dimension sociale de leurs jeux et offrir une expérience multijoueur plus fluide.

Tl;dr Discord lance un SDK gratuit permettant aux développeurs d’intégrer des outils sociaux dans leurs jeux vidéo.

Le SDK de Discord offre des fonctionnalités comme une liste d’amis unifiée, des invitations profondes et une communication multiplateforme.

Il est déjà adopté par de grands studios et compatible avec C++, Unreal Engine et Unity, avec un support à venir pour les consoles et mobiles.

Un SDK pour renforcer l’aspect social des jeux

Discord vient de dévoiler son nouveau Discord Social SDK, un kit de développement gratuit conçu pour aider les studios à améliorer l’expérience sociale et multijoueur de leurs jeux. Cet outil permet d’intégrer les fonctionnalités de Discord directement dans les jeux, que les joueurs disposent ou non d’un compte Discord. Grâce à ce SDK, les développeurs peuvent renforcer les interactions entre les joueurs et prolonger l’expérience de jeu au-delà des simples parties en ligne. Il s’agit pour Discord de faciliter la connexion entre amis et d’améliorer l’immersion sociale dans les univers vidéoludiques.

Des fonctionnalités sociales intégrées directement en jeu

Le SDK propose plusieurs fonctionnalités pour rapprocher les joueurs. Parmi elles, une liste d’amis unifiée, permettant d’accéder à ses amis Discord directement depuis le jeu, et inversement. Les invitations deviennent également plus fluides grâce à des liens d’invitation profonds, permettant d’intégrer rapidement ses amis dans une partie ou un lobby. L’objectif est clair : simplifier les interactions sociales et rendre les expériences multijoueur plus accessibles, que ce soit sur PC, console ou mobile. Les joueurs peuvent rester connectés à tout moment, sans quitter leur session de jeu.

Une communication simplifiée et multiplateforme

En plus des interactions sociales, Discord propose aux développeurs d’intégrer des outils de communication avancés. Le SDK permet notamment d’activer la messagerie croisée entre les différentes plateformes : PC, consoles et mobiles. Il est également possible de lier les salons de discussion en jeu aux canaux Discord d’un serveur, favorisant ainsi la continuité des échanges au sein d’une communauté. La voix est aussi de la partie, avec des fonctions de chat vocal optimisées pour une expérience fluide, quelle que soit la plateforme utilisée par les joueurs.

Un outil déjà adopté par de grands studios de jeux vidéo

Le Discord Social SDK est déjà utilisé par plusieurs développeurs majeurs, dont Theorycraft Games, Facepunch Studios, 1047 Games ou encore Tencent. Compatible avec C++, Unreal Engine et Unity, il est disponible pour Windows 11+ et macOS. Discord précise que le support pour les consoles et les mobiles arrivera prochainement. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, dont une grande majorité passionnée de jeux vidéo, Discord entend offrir aux studios un moyen puissant d’accroître la découverte et la fidélisation de leurs jeux. Une stratégie qui pourrait bien changer la donne dans le monde du multijoueur.