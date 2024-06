Direction les origine de la saga, bientôt, avec “Gears of War: E-Day”

Une fois de plus, Gary Jules reçoit un joli chèque de royalties pour sa chanson Mad World.

Tl;dr Nouvel ajout à la série Gears, Gears of War: E-Day.

Il s’agit d’une origine basée sur l’invasion Locust.

Vue apocalyptique de la ville montrée dans la bande-annonce.

Aucune fenêtre de sortie annoncée pour le moment.

Gears of War: E-Day

L’élite des joueurs de Xbox a assisté avec émerveillement à la conclusion spectaculaire du Festival des Jeux d’Été, lors duquel a été dévoilée en avant-première exclusive la dernière addition à la saga épique de Gears, Gears of War: E-Day.

Une bataille épique en perspective

Le trailer commence avec un effet saisissant. Un affrontement acharné entre un soldat et un ennemi se terminant par un tir en plein visage. Suite à cela, tout s’effondre autour d’eux, accentuant le suspense et l’intensité du combat. Heureusement, un second soldat est là pour lui porter secours. Nous pouvons entendre en arrière-plan l’air mélancolique de Mad World, incontournable de la série Gears.

E-Day : une invasion apocalyptique

Le nouveau titre, E-Day, laisse entrevoir un cadre d’invasion, présageant une atmosphère apocalyptique. La bande-annonce se termine par une vue terrifiante d’une ville en pleine destruction. Ce jeu semble se centrer sur un moment clé – une histoire originelle de l’invasion Locust lors du fameux Emergence Day. Ce récit est revécu par le biais du héros iconique de la série, Marcus Fenix.

Même si les amateurs impatients de Gears n’ont pas de date de sortie officielle, la future arrivée de ce jeu sur Game Pass est assurée. La tension monte. Préparez vos armes.