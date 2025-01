People Can Fly va co-développer Gears of War: E-Day avec The Coalition

Initié par The Coalition, le développement de Gears of War: E-Day est également confié à People Can Fly.

Gears of War retrouve People Can Fly

Le studio polonais People Can Fly revient dans l’univers de Gears of War après avoir travaillé sur Judgement ainsi que les premiers titres de la franchise. Cette nouvelle collaboration a été accueillie avec enthousiasme par Sebastian Wojciechowski, CEO de People Can Fly, qui considère cette opportunité comme « un privilège et une aventure excitante ». Ce retour témoigne de la confiance que The Coalition place dans People Can Fly, une reconnaissance de son expertise acquise au fil des années. La coopération entre les deux studios vise à renforcer l’univers de la saga et à offrir une expérience plus riche aux joueurs.

Les défis récents de People Can Fly

People Can Fly a traversé une année 2024 difficile, marquée par des licenciements et des projets annulés. Après avoir réduit ses effectifs en janvier de 30 employés, puis en décembre avec la suppression de 120 postes supplémentaires, le studio semble se stabiliser grâce à ce partenariat avec The Coalition. Bien que l’année dernière ait été particulièrement tumultueuse pour People Can Fly, cette collaboration pourrait bien représenter un tournant, en lui offrant une nouvelle source de financement et une position stratégique sur le marché. Ce soutien extérieur de Microsoft, via ce projet co-développé, permet au studio de rebondir après plusieurs revers.

Les précédentes collaborations de The Coalition

Le rôle de The Coalition dans le développement de Gears of War: E-Day marque une nouvelle étape pour le studio, qui a déjà démontré sa capacité à travailler en collaboration sur divers projets. Avant ce titre, The Coalition a co-développé des jeux comme Gears Tactics avec Splash Damage et Gears Pop! avec Mediatonic. Ces partenariats ont permis au studio d’acquérir de l’expérience dans la gestion de projets à grande échelle, tout en maintenant son attention sur les grands titres de la franchise. Cette nouvelle collaboration avec People Can Fly pourrait renforcer encore l’expertise de The Coalition dans la création de jeux en partenariat, prouvant ainsi que la coopération entre studios est désormais essentielle dans l’industrie.

Microsoft multiplie les partenariats pour ses productions

Les partenariats entre studios de développement sont devenus monnaie courante dans l’industrie du jeu vidéo, particulièrement pour des titres majeurs. Par exemple, Crystal Dynamics travaille sur le reboot de Perfect Dark aux côtés de The Initiative, et Eidos Montréal soutient Playground Games pour le développement de Fable. Ces collaborations permettent de répartir les risques financiers et de mutualiser les compétences. Pour People Can Fly, cette coopération avec The Coalition n’est pas la première : en 2014, le studio avait révélé que son travail sur le portage PC du premier Gears of War avait sauvé l’entreprise, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux projets dans la série. Cette fois, la collaboration avec The Coalition pourrait renforcer la position de People Can Fly sur le long terme, tout en contribuant à l’expansion de la saga Gears of War.