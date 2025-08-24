Un nouveau souffle pour l’adaptation Netflix de Gears of War, mais la patience reste de mise

Après une longue période sans nouvelles, le projet d’adaptation cinématographique de Gears of War par Netflix progresse enfin. Cependant, les spectateurs devront patienter encore avant de découvrir ce film inspiré du célèbre jeu vidéo.

Un projet de longue haleine pour Gears of War

Depuis plus de quinze ans, l’adaptation cinématographique de Gears of War semble n’être qu’un mirage à Hollywood. Dès 2007, New Line Cinema se portait acquéreur des droits, rêvant d’une sortie en salles dès 2010 sous la direction de Len Wiseman. Mais ce projet initial s’est évanoui, laissant place à des années d’incertitudes ponctuées de rumeurs et d’annonces sans lendemain.

Un nouveau souffle grâce à Netflix et David Leitch

En 2022, un regain d’intérêt survient : Netflix entre dans la danse, donnant une impulsion décisive au projet. Quelques mois plus tard, c’est le scénariste Jon Spaihts, reconnu pour son travail sur des franchises telles que Dune ou Doctor Strange, qui rejoint l’équipe. L’arrivée du réalisateur David Leitch, figure incontournable du cinéma d’action (Bullet Train, Atomic Blonde, Deadpool 2), officialisée début 2024, a ravivé les espoirs des fans.

Pourtant, lors d’une récente interview accordée au média américain The Hollywood Reporter, la productrice Kelly McCormick, également épouse de David Leitch, tempère les attentes : «Nous écrivons actuellement avec Jon Spaihts et sommes très enthousiastes. Cependant, il est peu probable que le film sorte en même temps que le prochain jeu vidéo prévu pour 2026 ». Un timing réfléchi donc, avec la volonté d’accompagner l’effervescence créée par la sortie prochaine du nouvel opus vidéoludique.

Casting et attentes autour du film

Le choix du casting demeure incertain, mais une figure cristallise déjà les spéculations : l’ex-star du catch et acteur Dave Bautista, connu pour son rôle de Drax dans Guardians of the Galaxy. Ce dernier ne cache pas son enthousiasme ni sa motivation : «Lancez une campagne en ligne sur ce fichu Gears of War. Allez, Netflix ! Je ne cesse de les relancer… Qu’ils se bougent !», clamait-il récemment dans une interview à ComicBook.

Mais malgré cette combinaison explosive, aucune date précise n’a été fixée. Les inconditionnels devront patienter au moins jusqu’à la sortie de Gears of War: E-Day.

L’attente des fans bientôt récompensée ?

Avec la récente sortie de Gears of War: Reloaded et l’annonce de Gears of War: E-Day à l’horizon, les amateurs de la licence auront largement matière à patienter. Si le défi reste immense pour la plateforme de streaming Netflix — conjuguer fidélité à l’univers et ambitions cinématographiques — la promesse d’un grand spectacle continue d’alimenter espoirs et débats. Reste à savoir si le pari sera réussi lorsque le rideau se lèvera enfin sur cette adaptation très attendue.