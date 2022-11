Deux Russes accusés de faire tourner le plus gros site de livres électroniques piratés

Deux Russes arrêtés et accusés d'être les responsables de Z-Library. Une belle victoire pour la lutte contre le piratage.

Les autorités américaines ne s’intéressent pas uniquement à faire fermer des sites de vidéos piratées. Elles ont mis en accusation deux Russes, Anton Napolsky et Valeriaa Ermakova, au motif qu’ils seraient les responsables de Z-Library. Le site est souvent décrit comme “la plus grosse bibliothèque du monde”, avec plus de 11 millions de titres, la plupart d’entre eux étant normalement soumis à des droits d’auteur.

Deux Russes arrêtés et accusés d’être les responsables de Z-Library

Le duo a été arrêté à Cordoba, en Argentine, à la demande des États-Unis le 3 novembre dernier. Le gouvernement américain a désactivé et saisi le site public Z-Library au même moment. Anton Napolsky et Valeriaa Ermakova sont tous deux accusés de violation de droit d’auteur, de blanchiment d’argent et de fraude électronique.

Comme TorrentFreak l’explique, on ne sait pas précisément quels rôles jouaient Anton Napolsky et Valeriaa Ermakova dans Z-Library. Si les accusations ne concernent que les activités à partir de janvier 2018, l’assistant directeur en charge du FBI, Michael Driscoll, déclarait que tous deux géraient un site pirate pendant “plus de dix ans”. Z-Library est toujours accessible sur le dark web et répond aux emails.

Une belle victoire pour la lutte contre le piratage

La présence sur les media sociaux de cette bibliothèque illégale a contribué à son arrestation. Comme Ars Technica le rapporte, La Guilde des Auteurs a porté plainte auprès du Office of the United States Trade Representative après l’apparition du hashtag “#zlibrary” en tendance sur TikTok, avec plus de 19 millions de vues. Les étudiants et d’autres utilisateurs vantaient Z-Library comme un moyen d’obtenir des livres et autres supports de cours gratuitement.

Comme avec de nombreuses fermetures de sites pirates, cette opération ne devrait pas être permanente. La Guilde des Auteurs précisait que des alternatives comme Libgen existent quand elle a déposé sa plainte, et Z-Library existe toujours dans une forme limitée. C’est, en tous les cas, une belle victoire pour la lutte contre le piratage. D’autres sites pirates de livres pourraient connaître le même sort.