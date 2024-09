Des voix de célébrités dont John Cena bientôt disponibles sur le chatbot IA de Meta

Selon les rapports, le géant de la technologie aurait conclu des accords avec divers acteurs pour utiliser leurs voix dans son chatbot. Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'expérience utilisateur?

Meta fait parler ses chatbots IA avec des voix de célébrités

La société Meta a récemment conclu des accords avec plusieurs acteurs de renom, notamment Kristen Bell, John Cena et Judi Dench, pour donner vie à ses chatbots d’IA. Le but ? Permettre aux utilisateurs de converser avec ces intelligences artificielles en écoutant les réponses dans la voix de leurs stars préférées.

Une palette vocale variée pour un public large

D’autres célébrités, comme Awkwafina et Keegan-Michael Key, sont également incluses dans cette initiative innovante, révèle Reuters. Mais Meta ne s’arrête pas là. Pour ceux qui préféreraient une voix plus neutre, des options de voix génériques seront également disponibles. Ces nouvelles options seront disponibles cette semaine aux États-Unis et dans d’autres régions anglophones, bien que les lieux spécifiques n’aient pas été précisés.

Une stratégie réfléchie

Cette nouvelle survient après un rapport du mois dernier qui affirmait que Meta négociait avec des acteurs pour obtenir les droits d’utilisation de leurs voix pour ses projets d’IA. Les accords ont depuis été conclus et le chatbot utilisé sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp pourrait bientôt présenter ces voix célèbres. Selon Reuters, Meta aurait eu l’intention de finaliser ces accords avant la conférence Connect, où la société annoncera officiellement ces nouvelles options de voix.

IA : une avancée technologique majeure

La technologie d’intelligence artificielle continue de se développer et de s’immiscer dans notre quotidien. Avec cette initiative, Meta montre une nouvelle fois son ambition de rester à la pointe de l’innovation et de proposer une expérience utilisateur toujours plus immersive et personnalisée.