Des toilettes au ciel : Une startup britannique transforme les déchets en carburant d’avion à faible émission de carbone

Les régulateurs ont affirmé que sa qualité est quasiment identique à celle habituellement utilisée dans les avions.

Une innovation révolutionnaire pour un carburant plus écologique

Firefly Green Fuels, une entreprise britannique, a fait un grand pas vers un avenir de l’aviation plus respectueux de l’environnement. En collaboration avec les experts de l’Université de Cranfield, l’entreprise a développé un carburant d’avion entièrement exempt de fossiles et fabriqué à partir de déchets humains. C’est une réalisation qui pourrait non seulement redéfinir l’industrie de l’aviation, mais aussi fournir une solution aux déchets excédentaires.

Une empreinte carbone considérablement réduite

Le carburant innovant a prouvé qu’il avait une empreinte carbone inférieure de 90 % à celle du carburant actuellement utilisé dans l’aviation. Selon la BBC, les tests menés par des régulateurs indépendants ont validé que le produit développé par Firefly Green Fuels est presque identique au carburant pour jets A1 standard.

Un partenariat prometteur et un avenir plus vert

En 2021, l’entreprise a reçu une subvention de 2 millions de livres sterling du Département des Transports pour continuer le développement de son carburant d’aviation durable. Bien qu’il ne soit pas encore disponible sur le marché, Firefly Green Fuels a déjà signé un partenariat avec la compagnie aérienne low-cost Wizz Air, prévoyant de lui fournir du carburant à partir de 2028, preuve de sa confiance en un avenir plus vert pour le secteur de l’aviation.