Des pyjamas pour détecter l’apnée du sommeil : une révolution pour votre repos

Des chercheurs ont mis au point des pyjamas capables de détecter l'apnée du sommeil : découvrez comment cette innovation pourrait transformer la qualité de votre repos.

Tl;dr Des pyjamas intelligents pour détecter l’apnée du sommeil non diagnostiquée.

Des capteurs au niveau du cou et du col monitorisent les schémas respiratoires.

Transfert sans fil des données pour un diagnostic rapide et facile.

Le diagnostic de l’apnée du sommeil en pyjama

Environ 80% des cas d’apnée du sommeil aux États-Unis restent non diagnostiqués. Les méthodes de test actuelles, bien que précises, sont inconfortables et parfois difficiles d’accès. Une équipe de recherche de l’Université de Cambridge pourrait changer la donne en proposant une solution innovante : des pyjamas capables de détecter l’apnée du sommeil.

Des capteurs intelligents pour une surveillance nocturne

Ces pyjamas intelligents sont équipés de capteurs au niveau du cou et du col pour surveiller les schémas respiratoires pendant la nuit. Les données sont ensuite transférées sur votre téléphone pour un diagnostic rapide et facile, sans nécessité de câbles, de masques ou de voyages nocturnes. Comme l’explique le professeur Luigi Occhipinti, développeur principal des pyjamas, à la recherche de l’université de Cambridge, « Le sommeil est si important pour la santé, et une surveillance fiable du sommeil peut être clé dans les soins préventifs. »

Des pyjamas intelligents pour une gestion quotidienne de la santé

Conçus pour être plus confortables que les méthodes traditionnelles de diagnostic de l’apnée du sommeil et plus précis qu’une montre intelligente de suivi du sommeil, ces pyjamas pourraient être « la voie à suivre pour la gestion quotidienne des soins de santé liés au sommeil de la prochaine génération« , selon une recherche publiée dans PNAS. Les capteurs intelligents du col du pyjama détectent les infimes mouvements de la peau causés par la respiration. Ces capteurs sont formés par l’IA pour reconnaître les phases de sommeil en fonction des schémas respiratoires (avec une précision de 98,6%) et peuvent identifier la différence entre un sommeil régulier et un sommeil perturbé.

En plus de reconnaître l’apnée du sommeil centrale et obstructive, ces capteurs peuvent dire si vous ronflez, si vous grincez des dents et même si vous respirez par la bouche pendant la nuit. Mais ils savent ignorer les mouvements réguliers, donc une nuit agitée ne sera pas interprétée comme une crise soudaine d’apnée. Grâce à la transmission sans fil, les données peuvent ensuite être envoyées sur votre téléphone, vous permettant de garder un œil sur vos conditions de sommeil. Les pyjamas sont conçus pour une utilisation à long terme, donc en plus du diagnostic, ils peuvent jouer un rôle dans la gestion de la santé. Et, encore mieux, ils sont lavables en machine.

D’autres moyens de détecter l’apnée du sommeil

En attendant la disponibilité de ces pyjamas intelligents sur le marché, il existe d’autres moyens de détecter l’apnée du sommeil. Les montres intelligentes et autres dispositifs de suivi du sommeil peuvent également vous alerter de la présence potentielle d’apnée du sommeil. Cependant, il est important de faire un suivi médical pour confirmer le diagnostic.

Si vous soupçonnez que vous souffrez d’apnée du sommeil, parlez-en à un médecin ou à un professionnel de la santé. Ils vous proposeront probablement un test de sommeil nocturne utilisant la polysomnographie nocturne. Bien que ces tests nécessitent une machine complexe pour surveiller vos habitudes nocturnes, ils sont souvent réalisés en clinique. Cependant, une polysomnographie simplifiée à domicile est disponible (bien que cela manque encore de la commodité et de l’utilisation à long terme d’une paire de pyjamas).