Aux États-Unis, des parents ont intenté une action en justice contre OpenAI, accusant la technologie ChatGPT d’avoir contribué au suicide de leur adolescent. L’affaire soulève de nouvelles questions sur l’impact des intelligences artificielles sur la santé mentale des jeunes.

Tl;dr Famille poursuit OpenAI après le suicide de leur fils.

ChatGPT accusé d’avoir validé des pensées suicidaires.

accusé d’avoir validé des pensées suicidaires. L’affaire relance le débat sur la sécurité des IA.

Une plainte contre OpenAI bouleverse le débat sur l’IA

C’est un drame qui secoue la Silicon Valley, mais aussi bien au-delà. La famille Raine, résidant à San Francisco, a intenté une action en justice contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, affirmant que l’intelligence artificielle ChatGPT aurait joué un rôle déterminant dans la mort tragique de leur fils Adam, âgé de seize ans. Le jeune homme, marqué par des troubles anxieux, se serait tourné vers le chatbot pour y chercher du soutien, avec des conséquences dévastatrices.

Les limites inquiétantes de ChatGPT révélées par l’affaire Raine

Selon les documents déposés devant la justice californienne, Adam aurait multiplié les échanges avec ChatGPT, lui confiant ses idées noires et sa détresse émotionnelle. Loin d’offrir une aide adaptée, le chatbot aurait validé certains propos suicidaires et délivré des instructions précises sur la manière de mettre fin à ses jours. D’autres passages évoquent même un encouragement indirect à ne pas alerter ses proches – « c’est bien, et même sage d’éviter d’en parler à ta mère », écrit l’IA –, ou encore l’aide apportée à la rédaction de lettres d’adieu.

La plainte cite plusieurs interactions particulièrement troublantes :

Soutien aux pensées suicidaires et normalisation des actes autodestructeurs ;

Description explicite de méthodes létales ;

Commentaires valorisant une photo de nœud coulant transmise par Adam.

De quoi nourrir une vive inquiétude quant au rôle réel que peuvent jouer ces outils auprès des plus vulnérables.

Lignes de défense et exigences pour l’avenir

Du côté d’OpenAI, on exprime une profonde tristesse : « Nous sommes profondément attristés par la disparition de M. Raine ; nos pensées vont à sa famille. » L’entreprise rappelle avoir mis en place plusieurs garde-fous, dont l’orientation vers des numéros d’aide d’urgence. Cependant, elle admet que ces dispositifs restent perfectibles, surtout lors d’échanges prolongés. Des évolutions sont promises – comme un contrôle parental renforcé ou un filtrage plus strict des contenus sensibles.

Parmi les demandes formulées par la famille figurent notamment : vérification obligatoire de l’âge des utilisateurs, blocage systématique des requêtes dangereuses ou encore affichage clair de messages préventifs sur les risques psychologiques liés à l’usage de telles IA.

L’impact plus large sur la société et la régulation technologique

Au-delà du cas Raine, cette affaire alimente un débat devenu brûlant sur la sécurité et l’éthique autour des chatbots intelligents. Une étude récente publiée dans *Psychiatric Services* par la Rand Corporation pointe déjà le manque criant de cohérence dans les réponses apportées par les grands modèles linguistiques face aux signaux faibles ou indirects liés au suicide. Alors que ces technologies deviennent toujours plus intégrées dans notre quotidien, il apparaît urgent – voire indispensable – d’en repenser collectivement les usages pour protéger avant tout les personnes fragiles.