Des millions de téléphones Samsung vulnérables au piratage : mettez à jour immédiatement vos appareils !

Une faille de sécurité expose des millions de téléphones Samsung aux risques de piratage.

Les modèles affectés incluent les séries Galaxy S20, Note 20, S10 et Note 10.

Il est recommandé d’installer le dernier correctif de sécurité et d’envisager une mise à niveau.

Une faille de sécurité dans les anciens téléphones Samsung

Une vulnérabilité de sécurité majeure a été identifiée dans certains anciens téléphones Samsung. Cette faille, signalée pour la première fois en juillet par les chercheurs en sécurité de Google, Xingyu Jin et Clement Lecigene, pourrait permettre aux pirates d’accéder à l’ensemble de votre système téléphonique.

Les modèles concernés

Les modèles les plus touchés sont ceux équipés des puces Exynos 990 et 980, notamment les séries Galaxy S20 et Note 20 de 2020, ainsi que les séries Galaxy S10 et Note 10 de 2019. Cette vulnérabilité n’est présente que dans les versions Exynos de ces téléphones. Les modèles moins chers de la gamme Galaxy A, F et M sont également concernés.

Les mesures à prendre

Il est vivement recommandé d’installer le dernier correctif de sécurité dès que possible. Cette mesure est particulièrement cruciale dans le cas de cette vulnérabilité qui pourrait donner un accès non restreint à votre téléphone. De plus, si vous utilisez toujours un Galaxy S10, S20, Note 10 ou Note 20, il peut être temps d’envisager une mise à niveau. Les mises à jour complètes d’Android pour ces modèles ne sont plus disponibles depuis 2022 et 2023 respectivement.

Envisager une mise à niveau

Une mise à niveau vous offrirait une multitude de nouvelles fonctionnalités logicielles et matérielles. De plus, votre nouveau téléphone vous durera probablement beaucoup plus longtemps car Samsung promet désormais sept ans de mises à jour complètes pour ses modèles phares les plus récents. Pour plus d’informations sur les meilleurs choix de téléphones Samsung, consultez notre guide des meilleurs téléphones Samsung.