Des escrocs se faisant passer pour des employés de Coinbase subtilisent 1,7 million de dollars

Lors d'une nouvelle escroquerie, de malveillants imposteurs se sont fait passer pour des employés de Coinbase, trompant ainsi les utilisateurs pour s'emparer de plusieurs millions de dollars en actifs de cryptomonnaie.

TL;DR La co-fondatrice d’Edge & Node avertit de nouvelles arnaques.

Le ministère de la Justice américain a déjà sanctionné pour de telles fraudes.

Les escrocs usurpent l’identité de comptes réputés et de numéros de téléphone.

Les pirates des cryptos

La co-fondatrice de Edge & Node, Tegan Kline, a mis en garde contre une nouvelle forme d’escroquerie dans l’écosystème des cryptomonnaies. Un de ses proches a été victime de ces pratiques et a perdu la somme considérable de 1,7 million de dollars. Cette mésaventure démontre que les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux et ne se limitent pas à usurper les identités.

Ruse de fausse identité

Leurs techniques de tromperie sont à la fois sophistiquées et alarmantes. Dans ce cas particulier, les escrocs ont pris contact avec la victime par téléphone, se faisant passer pour un employé de la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase. Ensuite, ils ont envoyé un courrier électronique se présentant comme émanant de l’équipe de sécurité de Coinbase. La victime, en affirmant parler avec un représentant officiel de l’entreprise, était dupé jusqu’à l’os.

Hameçonnage sophistiqué

Pour renforcer leur crédibilité, les fraudeurs ont rappelé à la victime ses transactions passées sur Coinbase. Ils ont alors expliqué que le portefeuille de la victime se connectait « directement avec la blockchain », résultant en des transactions non autorisées. Pour pallier ce problème, la victime a été redirigée vers un site Web contrôlé par le fraudeur.

Prudence à l’égard de tout

Le PDG de Hiro Systems, Alex Miller, a expliqué comment fonctionnent ces sites malveillants. Même une partie d’une phrase-clé (ou « seed phrase ») suffit aux pirates pour « forcer le reste ». Il s’est lui-même retrouvé ciblé par une arnaque similaire, précisant « on a tenté de me hameçonner ou de pirater l’un de mes comptes sous-jacents ». L’usurpation de la marque Coinbase a déjà fait l’objet de plusieurs escroqueries dans le passé, notamment via un site « pro Coinbase » frauduleux qui a soutiré 37 millions de dollars en cryptomonnaies.