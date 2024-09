Dernière bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us : Ellie en péril, Joel en thérapie ?

Naughty Dog célèbre également la journée de "The Last of Us" avec des cosmétiques amusants sur Steam. Quels seront ces cosmétiques, vous pensez ?

Une première bande-annonce pour la saison 2 de « The Last of Us »

À l’occasion de « The Last of Us Day », le 26 septembre, HBO a offert aux fans un avant-goût de la deuxième saison de l’adaptation télévisée du célèbre jeu vidéo. Cette nouvelle bande-annonce donne un aperçu plus détaillé de ce qui nous attend, notamment les personnages de Catherine O’Hara et de Kaitlyn Dever, qui interprète Abby, un personnage clé de cette nouvelle saison.

Des moments marquants du jeu

Les fans du jeu vidéo The Last of Us Part II reconnaîtront plusieurs scènes dans la bande-annonce. On y voit notamment Ellie, incarnée par Bella Ramsey, affronter un infecté dans un supermarché abandonné et jouer de la guitare pour Dina (Isabela Merced). Jeffrey Wright reprend également son rôle de Part II en tant que leader d’une faction militante, et Joel, interprété par Pedro Pascal, est présent tout au long de la bande-annonce.

La date de sortie de la saison reste à déterminer, mais elle devrait être diffusée en 2025. Selon le patron de HBO, Casey Bloys, elle devrait arriver au premier semestre de l’année prochaine pour être éligible aux prochains Emmy Awards.

Naughty Dog célèbre « The Last of Us Day »

De son côté, le développeur du jeu, Naughty Dog, a également célébré « The Last of Us Day » en proposant de nouveaux produits dérivés. Parmi ces nouveautés, on retrouve des avatars et des emojis à l’effigie du jeu, disponibles via Steam Points, ainsi qu’une vidéo de démarrage thématique pour le Steam Deck. Les membres PS Plus Extra et Premium ont également accès à la version remasterisée du premier jeu sur PS5 sans frais supplémentaires.