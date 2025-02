Denis Villeneuve privilégie Dune 3 pour répondre à l’attente des fans et achever l’histoire

Le réalisateur Denis Villeneuve a choisi de se consacrer à la réalisation de Dune 3, mettant de côté un autre projet prévu. Poussé par l'enthousiasme des fans et sentant le devoir de conclure l'histoire, il a décidé de poursuivre cette aventure cinématographique.

Tl;dr Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, parle de ses projets futurs.

Il exprime son désir de terminer son adaptation de Dune, mais sans y revenir.

Dune: Partie Deux a reçu cinq nominations aux Oscars, mais Villeneuve n’a pas été nominé pour le meilleur réalisateur.

Denis Villeneuve et son voyage sur Arrakis

Le réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, a récemment partagé ses motivations pour retourner sur la planète fictive d’Arrakis pour son prochain projet. Lors des Saturn Awards, il a expliqué que le cœur de Chani est brisé, et que c’est le début de la Guerre Sainte. C’est là que nous avons laissé le récit, et c’est donc assez similaire à l’endroit où Dune 3 reprendra.

Un retour marqué par un succès mondial

Le réalisateur a exprimé son émotion face à l’accueil que « Part Two » a reçu de la part des cinéphiles du monde entier. Ce soutien l’a non seulement inspiré, mais lui a aussi fait ressentir une responsabilité de terminer l’histoire. Cependant, malgré son envie de terminer son adaptation de Dune, Villeneuve n’a pas l’intention de revenir sur Arrakis. Plus tôt cette année, il a déclaré que revenir après « Dune: Messiah » serait « malsain ».

Pas de nomination pour le réalisateur, malgré le succès du film

Dune: Partie Deux a récemment reçu cinq nominations aux Oscars, mais Villeneuve a une fois de plus été snobé pour la catégorie du meilleur réalisateur. Josh Brolin, l’acteur qui incarne Gurney Halleck, avait précédemment déclaré qu’il arrêterait le cinéma si Villeneuve n’était pas nominé. Il a récemment réagi aux nominations en disant qu’apparemment, il allait devoir arrêter de jouer car Denis Villeneuve n’avait pas été nominé.

À venir : Dune 3

Dune 3, ou « Dune: Messiah », n’a pas encore de date de sortie. Cependant, vous pouvez compléter votre liste de films à voir avec notre guide des films les plus attendus de l’année.