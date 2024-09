Demi Moore revient sur ses rôles controversés dans les années 1990

À travers une analyse de ses rôles controversés des années 1990, Demi Moore dévoile les raisons derrière ces choix audacieux et l'effet qu'ils ont eu sur sa carrière et sa réputation.

L’actrice américaine Demi Moore s’est longuement confiée sur son rôle mémorable dans le film Striptease de 1996. Cette comédie noire, réalisée par Andrew Bergman et basée sur le roman de Carl Hiaasen, met en scène une strip-teaseuse et mère célibataire qui se retrouve dans une situation périlleuse lorsqu’un représentant du Congrès s’éprend d’elle.

Dans une interview accordée à Variety, Demi Moore explique que ses choix de carrière n’étaient pas motivés par une volonté d’exhiber son corps ou d’être sexualisée, mais par une envie de provoquer une réflexion significative. Elle a notamment évoqué Striptease comme un projet défiant les préjugés sur le métier de danseuse.

L’actrice a également dressé des parallèles avec d’autres films tels que Disclosure qui présentent les femmes comme des agresseurs. Dans sa citation complète, elle revient sur l’un des plus grands malentendus à son sujet : « l’un des plus grands malentendus à mon sujet, c’est que j’aimais mon corps« . Elle évoque ainsi sa volonté de surmonter ses insécurités corporelles grâce à des projets qui la mettent au défi.

Demi Moore continuera d’explorer des sujets provocateurs avec son prochain film, The Substance, réalisé par Coralie Fargeat. Le film suit une femme qui se voit proposer un sérum du marché noir capable de lui faire retrouver temporairement sa jeunesse. Le thème du film, qui aborde de front les normes de beauté, a été jugé controversé par certains.

Demi Moore est une actrice qui a toujours osé défier les normes et les stéréotypes. Ses choix de carrière, bien qu’audacieux, montrent une volonté de soulever des questions importantes sur la perception du corps féminin et de la sexualité dans notre société. Son prochain film, The Substance, promet d’être une nouvelle occasion d’interroger ces normes de beauté souvent dévastatrices.