Dell lance son premier moniteur incurvé ultrawide 40 pouces

Dell est un grand nom du marché informatique. La marque propose aussi nombre de périphériques, y compris des écrans. Et elle dévoile aujourd'hui une nouvelle référence très intéressante.

Dell est une marque qui existe depuis très longtemps sur le marché des ordinateurs. Et ses activités y sont plutôt diversifiées. Elle ne propose pas que des ordinateurs. On lui doit aussi un certain nombre de périphériques, y compris des écrans. En voici d’ailleurs un tout nouveau et très intéressant dans la mesure où il s’agit de son premier moniteur incurvé ultrawide.

Dell dévoile un écran 4K incurvé ultrawide de 40 pouces

Les moniteurs existent aujourd’hui dans des tailles et des formes très diverses. Ces derniers temps, l’on voit de plus en plus apparaître les formats ultrawide (ultra-large). Ceux-ci sont très populaires dans la mesure où ils permettent une réelle immersion pour le jeu vidéo et/ou l’affichage facile de quantité d’informations. Si vous cherchez aujourd’hui un tel écran, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Dell vient d’annoncer une nouvelle référence à son catalogue, un écran incurvé ultrawide de 40 pouces.

Et avec son format ultrawide, cet écran particulier affiche une définition légèrement supérieure à la normale pour un écran 4K. En effet, ce moniteur dispose de 5 120 x 2 160 pixels. Autrement dit, il propose pas moins de 33 % de surface supplémentaire comparé à un écran 4K typique 16:9.

Une belle bête polyvalente dans un format extra-large

Pour le reste, on citera notamment son temps de réponse de 5 ms et son taux de rafraîchissement de 60 Hz, suffisant dans bien des cas mais un peu faible aujourd’hui pour le jeu vidéo. Mais comme dit, cet écran est très polyvalent, il peut être utilisé dans de nombreuses situations. Dell vante aussi son exceptionnel rendu des couleurs mais ne mentionne pas le HDR – il y a donc fort à parier que la technologie ne soit pas de la partie -.

À noter, cet écran dispose d’une connectique très fournie. Outre les désormais standard ports HDMI et DisplayPort, il est aussi équipé d’un port Thunderbolt 3 fournissant 90 W – ce qui permet de fait de recharger un ordinateur portable -, d’un port USB-C et de plusieurs ports USB conventionnels. Cela étant dit, avec sa taille et ses fonctionnalités, la facture est assez salée. Cet écran 4K incurvé ultrawide de 40 pouces signé Dell sera disponible à partir du 28 janvier 2021 au tarif de 2 100 $ (1 700€).