Découvrez la première bande-annonce du nouveau film de voyage dans le temps de Netflix

Le nouveau film de voyage dans le temps de Netflix vient de sortir sa première bande-annonce - et cela semble être un retour amusant au passé.

Tl;dr « Time Cut », un nouveau thriller d’horreur sur le voyage dans le temps, sortira bientôt sur Netflix.

L’intrigue tourne autour d’une lycéenne, Lucy Field, qui utilise une machine à voyager dans le temps pour empêcher le meurtre de sa sœur.

Le film sera disponible sur Netflix le 30 octobre.

Un Voyage Temporel Captivant

En tant que passionné de tout ce qui concerne les voyages dans le temps, j’ai été particulièrement intrigué par l’annonce d’un nouveau film de ce genre sur Netflix. « Time Cut », c’est son nom, promet d’exploiter ce dispositif narratif de manière fascinante et promet une pléthore de rebondissements.

Un Aperçu de « Time Cut »

La bande-annonce de ce projet très attendu a récemment été dévoilée, donnant aux spectateurs un premier aperçu de ce qui les attend. Étonnamment, « Time Cut » présente des similitudes frappantes avec « Totally Killer », une production de Prime Video sortie en octobre dernier. Néanmoins, l’univers du streaming est suffisamment vaste pour accueillir plusieurs films de voyage dans le temps. Ainsi, ces ressemblances ne diminuent en rien mon enthousiasme.

Pour ceux qui commencent déjà à planifier leur marathon de films d’Halloween, « Time Cut » devrait assurément faire partie de votre liste. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce film…

L’Intrigue de « Time Cut »

Lucy Field (Madison Bailey), une lycéenne, est tourmentée par son passé. Vingt ans plus tôt, sa sœur aînée, Summer (Antonia Gentry), a été tuée par un tueur masqué. Ce tragique événement a laissé une profonde cicatrice dans la vie de Lucy. Cependant, quand cette brillante élève en sciences découvre une machine à voyager dans le temps, elle retourne en 2003 pour tenter de sauver sa sœur et démasquer le tueur. Le film promet des frissons, de la nostalgie des années 2000 et une course contre-la-montre haletante.

Quand « Time Cut » sera-t-il disponible sur Netflix ?

Si la bande-annonce de « Time Cut » a suscité votre intérêt, sachez que vous n’aurez pas longtemps à attendre pour le voir. « Time Cut » sera disponible en streaming sur Netflix le mercredi 30 octobre. C’est encore à quelques semaines, mais la bonne nouvelle, c’est que cela coïncide parfaitement avec Halloween.