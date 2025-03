Découvrez Brad Pitt au volant dans la bande-annonce du film F1

Découvrez Brad Pitt, prenant le volant dans la bande-annonce palpitante de son nouveau film 'F1'.

Tl;dr Sortie internationale du film F1 d’Apple le 25 juin.

Le film, riche en stars, met en lumière l’univers de la Formule 1.

La Formule 1 suscite un intérêt croissant dans l’industrie cinématographique.

Un regard cinématographique sur le monde de la Formule 1

Les amateurs de sport automobile peuvent se réjouir : le film F1 d’Apple, attendu avec impatience, sera présenté en première mondiale le 25 juin. Il sera projeté dans les salles de cinéma et en IMAX aux États-Unis à partir du 27 juin. À la fois film de sport et drame hollywoodien, F1 promet de captiver les spectateurs avec sa représentation de l’univers de la Formule 1.

Un casting étoilé pour une production luxueuse

Le film est une véritable affaire de stars, avec des noms tels que Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies et Kim Bodnia à l’affiche. Derrière la caméra, on retrouve Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun : Maverick, Ehren Kruger à l’écriture du scénario et le légendaire Hans Zimmer à la composition de la bande sonore. Cette production luxueuse promet des images à couper le souffle, à l’image des sommes astronomiques investies dans le développement des voitures et des équipes de Formule 1.

La Formule 1, nouvelle muse d’Hollywood ?

F1 n’est pas un simple film d’action, c’est aussi une plongée dans le monde de la Formule 1. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, plusieurs personnalités et équipes réelles de la Formule 1 feront une apparition dans le film. Ce long-métrage s’inscrit dans une tendance cinématographique en plein essor autour de ce sport automobile, comme le montre également la série documentaire de Netflix sur la Formule 1.

Le film F1 offre une occasion unique de découvrir l’univers de la Formule 1 sous un angle cinématographique, avec un casting de renom et une réalisation haut de gamme. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de sport automobile.