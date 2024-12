De Fallout à Arcane : les meilleures adaptations de jeux vidéo de 2024 sont sur le petit écran

En 2024, les mondes du jeu vidéo ont trouvé une nouvelle dimension à la télévision.

Tl;dr Les adaptations de jeux vidéo de 2024 ont été marquantes.

Ces adaptations ont su allier fidélité aux jeux d’origine et originalité pour toucher un public plus large.

Les séries Like A Dragon: Yakuza, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Knuckles, Arcane et Fallout ont été particulièrement appréciées.

Les séries sur le jeu vidéo cartonnent en streaming

Malgré une année marquée par des échecs cinématographiques notables, l’univers des adaptations de jeux vidéo a su rebondir en 2024. Exit le flop de Borderlands sur grand écran, place au succès des séries inspirées de nos franchises de jeux préférées.

Des adaptations réussies et diversifiées

La réussite de ces adaptations tient en deux points. D’une part, une fidélité remarquable aux jeux originaux, enrichie d’une touche d’originalité pour séduire un public plus large. D’autre part, un équilibre parfait entre action réelle et animation, offrant une palette de rendus visuels variés et captivants.

Les incontournables de 2024

Parmi tous les titres sortis cette année, cinq se distinguent particulièrement :

Like A Dragon: Yakuza, adaptation réussie de la célèbre série de Sega, disponible sur Amazon Prime Video.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, une nouvelle aventure de l’archéologue britannique en animation, disponible sur Netflix.

Knuckles, une série dérivée surprenante et divertissante, disponible sur Paramount+.

Arcane saison 2, suite du succès de Netflix qui a su charmer même les non-joueurs de League of Legends.

Fallout, une interprétation audacieuse et libre du RPG post-apocalyptique, à voir sur Amazon Prime Video.