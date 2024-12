Le réalisateur de Borderlands pourrait publier un livre sur son expérience désastreuse dans la réalisation du film

Le réalisateur de Borderlands partage qu'il pourrait remplir un livre avec son expérience de création du film inspiré du jeu vidéo, qui a été sévèrement critiqué par les experts.

Tl;dr Le film Borderlands a été un échec critique et commercial.

Le directeur Eli Roth partage une réflexion énigmatique sur la réalisation du film.

Roth exprime son appréciation pour les films d’horreur et envisage de s’y consacrer davantage.

Un voyage tumultueux : l’échec de Borderlands

Le film Borderlands, adapté du célèbre jeu vidéo, a fait un four au box-office. Malgré les attentes élevées, la réception de la critique a été glaciale, notre propre revue ne lui accordant que deux étoiles.

Une réflexion cryptique

Le réalisateur du film, Eli Roth, a partagé une réflexion énigmatique sur la réalisation de ce projet. « C’était toute une histoire », a-t-il confié à IndieWire. Toutefois, il n’a pas donné plus de détails sur ses pensées, laissant entendre que le processus n’a pas été aussi fluide qu’on aurait pu l’espérer.

Un amour pour l’horreur

Mais Roth n’a pas manqué de partager son appréciation pour les films d’horreur. « Si je dois revenir à l’horreur, alors ce doit être avec quelque chose qui me donne envie de le refaire », a-t-il commenté. « Maintenant, je veux juste faire de l’horreur tout le temps… Je pourrais réellement faire des films d’horreur pour chaque fête. Je les ferais juste pour l’année. Si quelqu’un disait : ‘Pour le reste de ta vie, tout ce que tu as le droit de faire, ce sont des films d’horreur de fête’ ? Je dirais : ‘Super !’ et je remplirais le calendrier. »

Un parcours semé d’embûches

Eli Roth n’est pas le seul à avoir indiqué que le parcours de Borderlands a été difficile. « Sur Borderlands, presque tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné : il a été mis de côté trop longtemps pendant la pandémie, et les reprises de tournage et la hausse des taux d’intérêt l’ont sorti de la zone de sécurité de nos modèles financiers stricts », a déclaré le mois dernier Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate.