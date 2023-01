Borderlands : le tournage des reshoots est confié à Tim Miller

En raison d'un emploi du temps chargé, le réalisateur Eli Roth est remplacé par Tim Miller pour le tournage des reshoots de l'adaptation cinématographique de Borderlands.

Eli Roth (Hostel, The Green Inferno, Death Wish) a confié les rênes des reshoots de Borderlands à Tim Miller (Deadpool, Sonic the Hedgehog, Love, Death & Robots), car il doit se mettre au travail pour Thanksgiving, le film d’horreur basé sur une bande-annonce factice qu’il a réalisée pour Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Eli Roth n’a pas été licencié, malgré les nombreuses informations spéculatives affirmant le contraire.

Basé sur la licence de Gearbox Software, le scénario du film Borderlands a été écrit par Craig Mazin et Eli Roth. Avi Arad et Ari Arad produisent l’adaptation via Arad Productions, tandis qu’Erik Feig le produit également par le biais de PictureStart. Les producteurs exécutifs sont Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment Company, et Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive.

Borderlands, une nouvelle adaptation d’un jeu vidéo au cinéma qui se fait désirer

Dans le film Borderlands, Lilith (Cate Blanchett), une infâme hors-la-loi au passé mystérieux, retourne à contrecœur sur sa planète natale, Pandora, pour retrouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas (Edgar Ramirez). Elle forme alors une alliance avec une équipe inattendue : Roland (Kevin Hart), un ancien mercenaire d’élite qui cherche désespérément à se racheter, Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une pré-adolescente démolisseuse et sauvage, Krieg (Florian Munteanu), le protecteur de Tina, musclé et à la rhétorique incertaine, Tannis (Jamie Lee Curtis), une scientifique qui n’a pas la tête à l’emploi, et Claptrap (Jack Black), un robot toujours aussi malin.

Ces héros improbables doivent affronter des monstres extraterrestres et de dangereux bandits pour retrouver et protéger la jeune fille disparue, qui pourrait détenir la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être dans leurs mains – mais ils se battront pour quelque chose de plus, à savoir les uns les autres.