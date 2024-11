DC offre au Pingouin une origine tordue bien à lui

DC offre au Pingouin sa propre origine tordue, dans un univers qui l'est tout autant.

Tl;dr L’origine d’Oswald Cobblepot alias « The Penguin » est révélée dans la série éponyme.

Les motivations du personnage pour tuer ses frères diffèrent des comics d’origine.

L’histoire d’Oz Cobb est présentée comme un miroir sombre de celle de Bruce Wayne.

Origines d’un méchant emblématique

Dans l’univers sombre de The Batman, chaque personnage a sa propre histoire. Aujourd’hui, nous nous penchons sur l’un des plus énigmatiques : Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom de « The Penguin ». La série éponyme révèle comment ce personnage est devenu un criminel puissant, et apporte une nouvelle perspective sur ses origines.

Une enfance entre ombre et lumière

Dans cette adaptation, The Penguin est le premier projet DC en action réelle à donner un rôle significatif aux frères d’Oswald Cobblepot. Contrairement à la série Batman des années 1960, qui n’explorait pas l’enfance du personnage, The Penguin se concentre sur les relations étroites d’Oz Cobb avec sa mère, et sur le rôle crucial de ses frères.

Des motivations revues

Dans les comics originaux, Oswald Cobblepot est constamment victime de moqueries à cause de son apparence physique, et ses frères ne font qu’aggraver le problème. Lorsqu’ils s’en prennent aux oiseaux de compagnie d’Oz, ce dernier décide de les tuer. Cependant, la série The Penguin modifie les motivations d’Oz. Au lieu de tuer ses frères par vengeance, Oz perd le contrôle lorsqu’ils tentent de s’aventurer dans les égouts de Gotham, sachant qu’il ne peut les suivre à cause de sa claudication. Au lieu de les attaquer, il les enferme dans les égouts lors d’une tempête, les noyant.

Un miroir sombre de l’histoire de Batman

The Penguin illustre comment l’histoire d’Oz Cobb est similaire à celle de Bruce Wayne. Les deux personnages voient leur vie basculer dans l’enfance après la mort de membres proches de leur famille, marquant le début de leur transformation en criminel et en justicier, respectivement. Mais alors que Batman est inspiré par la mort de ses parents, le Penguin choisit délibérément de tuer ses frères, transformant un besoin de protection en soif de contrôle et de pouvoir.