DC offre à Lex Luthor le thème musical parfait

Découvrez comment DC a offert à Lex Luthor la bande-son parfaite.

Tl;dr Un thème musical pour Lex Luthor dans Superman & Lois.

La chanson « When The Lights Come On » par IDLES accompagne une scène clé.

Le thème musical reflète le caractère et l’obsession de Lex Luthor.

Lex Luthor, un vilain avec son propre thème musical

Dans l’univers DC, Clark Kent, alias Superman, a longtemps bénéficié d’un thème musical emblématique. Cependant, 2024 marque une étape importante pour son ennemi juré, Lex Luthor. Superman & Lois, la dernière série en date, lui a attribué un thème musical qui lui est propre, et ce, de manière tout à fait marquante.

Une bande sonore au service de la dramaturgie

En effet, dans l’épisode 6 de la saison 4 de Superman & Lois, une chanson de 2021 du groupe IDLES a été utilisée pour accompagner une scène d’action particulièrement intense. La chanson, intitulée « When the Lights Come On », joue un rôle crucial lors d’une confrontation mémorable entre Lex Luthor et Superman.

Une chanson qui fait écho au personnage de Lex Luthor

La chanson « When the Lights Come On » accompagne une scène où Lex Luthor réussit à affaiblir Superman en installant une lumière rouge solaire dans les lampadaires de la ville. Ce choix musical, loin d’être anodin, fait écho à la situation dramatique à l’écran. Plus encore, le thème musical et les paroles de la chanson reflètent parfaitement le caractère de Lex Luthor, un personnage terrifiant, amer et obsédé, qui perd le contrôle de lui-même.

La chanson évoque également le concept de l’addiction, une thématique qui colle parfaitement à la peau de Lex Luthor. En effet, son obsession pour Superman frise l’addiction, une compulsion qui guide chacune de ses actions.

On en pense quoi ?

Lex Luthor, emblème de la méchanceté dans l’univers DC depuis des années, méritait bien un thème musical à sa hauteur. La chanson « When the Lights Come On » du groupe IDLES, avec son ton sombre et ses paroles percutantes, incarne parfaitement le personnage tourmenté de Lex Luthor. Elle souligne sa rage, son amertume et son obsession destructrice pour Superman. Ce choix musical audacieux contribue à renforcer la complexité et la profondeur du personnage de Lex Luthor, en faisant plus qu’un simple méchant, mais un anti-héros tragique et captivant.