David Lynch devait réaliser une série Netflix avant son décès

Avant son tragique décès, le réputé réalisateur David Lynch travaillait sur un projet passionnant pour Netflix.

Tl;dr Une série de David Lynch était en préparation pour Netflix.

Le projet a été retardé par la pandémie de COVID-19 et les problèmes de santé de David Lynch.

L’œuvre inachevée de David Lynch reste un mystère pour les cinéphiles.

David Lynch et Netflix : une collaboration interrompue

Le regretté réalisateur de renom, David Lynch, travaillait sur une nouvelle série limitée pour la plateforme de streaming Netflix avant son décès prématuré. C’est ce qu’a révélé le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, dans une récente publication sur Instagram. Le réalisateur visionnaire, reconnu pour ses œuvres surréalistes et novatrices telles que Eraserhead, Blue Velvet, et Twin Peaks, avait présenté le projet à Netflix qui a saisi avec enthousiasme l’opportunité de collaborer avec l’auteur emblématique.

Une rencontre marquante

Sarandos a évoqué sa première rencontre avec Lynch, qui a eu lieu durant les premiers jours de Netflix, alors que l’entreprise était essentiellement un service de location de DVD. Il avait contacté Lynch pour obtenir des copies de Eraserhead, l’un de ses films préférés, et avait « conclu un accord pour produire un DVD regroupant les courts métrages du réalisateur ».

Un projet plein de mystère

Plus tard, Lynch a proposé à Netflix une idée pour une série limitée. Sarandos et son équipe étaient ravis à l’idée d’entreprendre un voyage créatif avec le cinéaste énigmatique. « C’était une production de David Lynch, remplie de mystère et de risques, mais nous voulions embarquer dans cette aventure créative avec ce génie », a écrit Sarandos.

Cependant, le projet a finalement été perturbé par la pandémie de COVID-19 et les problèmes de santé de David Lynch, malgré l’engagement de Netflix à concrétiser la série dès que le réalisateur serait prêt.

Un génie incontesté

« David Lynch était un génie intransigeant. Il ne voulait pas que vous compreniez son travail. Il savait que c’était impossible et que c’était une partie du voyage ensemble », a-t-il écrit. Sarandos a exprimé son admiration pour l’œuvre « remarquable, visionnaire, audacieuse et artistique » de Lynch, regrettant la perte de l’opportunité de voir le dernier projet du réalisateur se réaliser.

Le décès de Lynch a suscité une vague d’hommages de la part des célébrités d’Hollywood, notamment de collaborateurs fréquents et d’admirateurs tels que Patricia Arquette, Isabella Rossellini, Mädchen Amick, Ron Howard, Sting, et Judd Apatow.