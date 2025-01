Greta Gerwig et Netflix réinventent Narnia avec Imax en 2026

Le reboot de Narnia, réalisé par Greta Gerwig, sera projeté en avant-première dans les salles de cinéma Imax deux semaines avant sa sortie sur Netflix.

Tl;dr Le reboot de Narnia par Netflix sortira en IMAX pour Thanksgiving 2026.

Le film sera disponible en streaming à partir de Noël, après une diffusion exclusive en IMAX.

Greta Gerwig, réalisatrice du film, prévoit d’adapter tous les livres de la série de C.S. Lewis.

Un partenariat stratégique pour Narnia

Netflix et Imax ont conclu un accord historique pour une sortie exclusive de Narnia en format Imax, deux semaines avant sa disponibilité sur la plateforme de streaming. Le film, réalisé par Greta Gerwig, est basé sur la célèbre série de livres Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. La sortie en Imax est fixée au jour de Thanksgiving 2026, avec une première mondiale dans les salles avant sa diffusion sur Netflix pendant les fêtes de fin d’année. Ce partenariat permet à Imax de renforcer sa position sur le marché du cinéma tout en offrant à Netflix une première fenêtre de diffusion limitée dans les salles.

Imax : un format de prestige pour une sortie spéciale

Le format Imax a toujours été synonyme de prestige et d’expérience cinématographique immersive. Pour Narnia, cette projection en Imax est cruciale afin d’établir une fenêtre de diffusion assez longue pour satisfaire les exigences des circuits de salles qui possèdent des écrans Imax. Netflix bénéficie ainsi d’une période exclusive de quatre semaines avant la sortie sur sa plateforme, tout en respectant l’accord de deux semaines d’exclusivité pour Imax. Ce modèle permet de maximiser l’impact du film en salle avant sa disponibilité à domicile, une stratégie qui pourrait devenir un nouveau standard pour les sorties de films à gros budget.

Une réalisatrice en plein essor

Greta Gerwig, déjà saluée pour son travail sur Lady Bird et Les Filles du Docteur March, est devenue l’une des réalisatrices les plus en vue d’Hollywood. Son implication dans Narnia survient après le succès retentissant de Barbie, un film qui a marqué un tournant dans sa carrière. La réalisatrice Greta Gerwig s’inscrit ainsi dans la lignée des grands noms du cinéma comme James Cameron et Christopher Nolan, qui ont eux aussi choisi de travailler avec Imax pour leurs productions à grand budget. En dirigeant une adaptation de Narnia, Greta Gerwig poursuit sa transition vers des projets d’envergure internationale, exploitant le potentiel de franchises populaires tout en mettant en valeur sa vision artistique.

Un avenir prometteur pour la franchise Narnia

La saga Narnia, avec ses sept livres ayant vendu plus de 115 millions d’exemplaires dans le monde et traduits en 57 langues, représente un potentiel énorme pour Netflix et Imax. Ce partenariat ne concerne pas uniquement le premier film, mais ouvre la voie à de futures adaptations d’autres tomes de la série. L’accord entre Netflix et Imax vise à exploiter ce potentiel tout en créant une expérience cinématographique unique. En faisant de Narnia un événement mondial avec une sortie en Imax et une diffusion sur Netflix, les deux géants du divertissement parient sur l’engouement du public pour cette franchise légendaire.