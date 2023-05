Darkest Dungeon II est disponible sur Steam et l'Epic Games Store. Amateurs de RPG de stratégie, préparez-vous !

Voilà une nouvelle qui devrait plaire à bien des joueurs. La suite du très réussi Darkest Dungeon, sobrement intitulée Darkest Dungeon II est disponible depuis quelques minutes sur Steam et sur l’Epic Games Store. Inutile de réfléchir plus longtemps, c’est un jeu qui vaut largement son pesant d’or, présentation.

Après près de deux années passées en accès anticipé et plus de cinq ans depuis sa première annonce, Darkest Dungeon II est enfin prêt à être lancé. Red Hook Studios avait annoncé il y a quelques jours que la version 1.0 de la suite de son RPG à succès de 2016 allait arriver sur l’Epic Games Store et Steam ce lundi 8 mai. Pour les fans qui ont déjà Darkest Dungeon sur la plateforme de Valve, Red Hook explique qu’il proposera le titre à un tarif promotionnel pendant une durée limitée.

Amateurs de RPG de stratégie, préparez-vous !

Même si vous avez passé du temps à jouer sur le jeu en accès anticipé, cette version 1.0 aura certaines choses à vous proposer. La version publique vient en effet ajouter un personnage jouable et les deux derniers actes de la fin du jeu. Comme avec Darkest Dungeon premier du nom, Red Hook promet aussi plein de belles choses après le lancement. Dans le futur, le studio a notamment annoncé que les fans pourront profiter d’un certain nombre d’améliorations, de l’introduction de nouveaux skins de monstres et héros, tandis que l’équilibrage du jeu, lui, sera réalisé de manière constante. Autre point important, et très intéressant pour la communauté, la prise en charge des mods sera aussi de la partie.

Si vous aimez les RPG indépendants avec une bonne dose de stratégie, vous allez être servi(e) !