Enshrouded : un survival action-RPG dans un monde médiéval fantastique

Le studio indépendant allemand Keen Games dévoile Enshrouded, une nouvelle licence qui mise sur de la coopération jusqu'à 16 joueurs.

Au sein d’un univers où magie et splendeur sont en déclin, ruiné par une épidémie libérée des entrailles de la Terre, les joueurs incarnent des Flameborn, dernier espoir d’une ancienne civilisation, dont la mission est de chasser, récolter et fabriquer des objets pour libérer leur pouvoir et démêler les secrets d’Embervale, un royaume dévasté. Ils devront également faire face au Shroud, un fléau sournois qui absorbe et transforme toute forme de vie qu’il rencontre, en faisant progresser un arbre de compétences étendu afin de maîtriser des armes, des sorts et des armures puissants, mais également en développant leur propre style de jeu pour résister aux factions guerrières de créatures déchues et de vaincre des boss impitoyables dans des combats éprouvants.

Un trailer pour Enshrouded

Antony Christoulakis, directeur créatif chez Keen Games, a déclaré :

Enshrouded est l’aboutissement de ce que nous rêvions de créer depuis des années. Nous sommes impatients d’en faire profiter nos joueurs et de bâtir l’avenir d’Enshrouded aux côtés de notre communauté.

Enshrouded sera disponible dans le courant de l’année en accès anticipé sur PC via Steam.