Darkest Dungeon 2 : Redemption Road, la dernière mise à jour de l’accès anticipé

La mise à jour Redemption Road prépare la fin de l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2.

Avant l’arrivée de la version complète pour le 8 mai prochain sur PC (Epic Games Store/Steam), le RPG rogue-like hardcore Darkest Dungeon 2 de Red Hook Studios s’offre une ultime mise à jour pour son accès anticipé. Redemption Road “réorganise et retravaille les systèmes de traversée de la carte du jeu afin d’ajouter de la profondeur stratégique et de simplifier les contrôles.”

Redemption Road, entre système de déplacement et structuration des routes pour Darkest Dungeon 2

La diligence de Darkest Dungeon 2 est désormais accompagnée de jetons d’armure et de roues qui doivent être réapprovisionnés manuellement dans une auberge ou trouvés lors de certaines rencontres. Garder les deux à niveau procure aux joueurs un avantage appréciable, tandis que les épuiser les expose à des embuscades potentielles. Il existe également de nouveaux types de routes, qui peuvent épuiser les jetons d’armure et de roues, ainsi qu’un événement aléatoire qui exige de réparer d’urgence le carrosse ou de faire face à une embuscade sur le bord de la route où, à chaque tour, l’un des héros doit se concentrer sur la réparation du carrosse plutôt que d’engager le combat. Cela signifie que les joueurs sont obligés d’affronter les pillards avec un désavantage considérable.

Les commandes de la diligence et le fonctionnement des intersections ont également été légèrement améliorés. Désormais, si les joueurs décident rapidement de leur itinéraire, ils peuvent prendre le virage sans ralentir. En revanche, s’ils tardent, la diligence s’arrête à l’intersection, ce qui vous donne le temps de choisir votre chemin avec plus de soin. La mise à jour comporte de nombreuses autres améliorations, dont toute une série de changements d’équilibrage. Le système de dégoût a également été remanié en profondeur. Celui-ci se développe désormais lorsque les joueurs traversent des larmes d’oubli ou visitent des lieux touchés par le monde des ténèbres, mais diminue pendant les combats. Si le dégoût atteint son maximum, les joueurs devront affronter le boss Confession, dont les effets varient en fonction de votre choix de confession.

Darkest Dungeon 2 et son nouveau système de familiers

Red Hook Studios a déclaré :

Il y a un total de 10 animaux à débloquer dans Darkest Dungeon 2, chacun ayant ses propres effets sur l’expédition. Ces compagnons mignons et tordus apportent une lueur d’espoir dans un monde autrement sombre. Une multitude d’autres changements sur le gameplay, d’ajustements d’équilibrage et d’améliorations de la qualité de vie ont été apportés dans le cadre de cette mise à jour. Il s’agit notamment de fonctionnalités demandées par la communauté, telles que la reconfiguration de la Vallée, le remaniement de la haine et l’assouplissement de la bougie d’espoir, en particulier pour les nouveaux joueurs.

Six d’entre eux sont utilisés dans le cadre de la construction de la diligence – par exemple, le hibou non naturel donne +5% de chances d’affaiblissement pour chaque équipement de bricoleur équipant la diligence. Ces attributs sont ajoutés aux objets, et s’appliquent par exemple au chargeur d’explosifs, aux tubes de plans, à l’équipement d’analyse, à l’établi du bricoleur et au kit du trafiquant. Les quatre familiers restants apportent de puissants effets de combat.