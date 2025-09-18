Dans le MCU, un personnage jusque-là insignifiant s’apprête à devenir incontournable (et très puissant)

L’univers cinématographique Marvel s’apprête à bouleverser la hiérarchie de ses super-héros : un personnage longtemps perçu comme peu puissant s’apprête à gagner en importance et à révéler tout son potentiel dans les prochaines productions.

Une nouvelle hiérarchie de puissance dans le MCU

Difficile d’ignorer le bouleversement qui s’opère, année après année, dans l’univers Marvel. Hier, on associait la force ultime à un certain monstre vert. Aujourd’hui, tout est remis en question. Chaque nouvel opus proposé par Marvel Studios semble redessiner la carte des pouvoirs. Après une brève suprématie de G’iah — propulsée au sommet grâce à l’ADN du Harvest, contenant notamment celui de Thanos et Captain Marvel dans Secret Invasion — c’est désormais Bob Reynolds, alias Sentry, qui s’impose comme le personnage le plus puissant de la franchise avec l’arrivée prochaine de Thunderbolts*. Doté d’une force démesurée et d’un alter ego terrifiant, le Void, capable de menacer la planète entière, Sentry incarne ce nouvel équilibre précaire.

Katy Chen : une ascension inattendue

Mais voilà qu’une autre figure pourrait bien rebattre les cartes prochainement… et il ne s’agit pas d’un héros traditionnellement associé à la puissance brute. À première vue, Katy Chen ne semble pas vouée à bouleverser la hiérarchie des forces. Pourtant, son parcours atypique intrigue : simple employée de parking à San Francisco, elle se retrouve entraînée malgré elle dans les affaires familiales troubles de son ami Shang-Chi. Entre affrontements avec son père Wenwu — chef de l’organisation des Dix Anneaux — et découverte du village mystérieux de Ta Lo, Katy prouve sa valeur lors d’un combat décisif contre le Dweller-in-Darkness, apportant même une aide déterminante.

L’avenir des Dix Anneaux entre ses mains ?

La suite s’annonce captivante pour Katy. Reléguée jusqu’ici aux séries animées après les débuts éclatants de Shang-Chi, elle pourrait bientôt accéder aux armes les plus puissantes du MCU : les Dix Anneaux eux-mêmes. Le trailer récent de Marvel Zombies, suite directe du fameux épisode « What If… Zombies?! », dévoile un duo inattendu : Shang-Chi et Katy, tous deux armés des anneaux mythiques face à une horde d’infectés.

Rappelons que ces artefacts sont entourés de mystère mais dotés de pouvoirs spectaculaires :

Force surnaturelle

Lanceurs d’énergie dévastateurs

Possibilité d’immortalité pour leur porteur

Avec sa capacité étonnante à assimiler rapidement les compétences, Katy pourrait bien maîtriser ces reliques et se hisser parmi les nouveaux leaders dans cet univers post-apocalyptique.

Bientôt sur Disney+

La série animée très attendue Marvel Zombies débarquera sur Disney+ le 24 septembre prochain. L’enjeu ? Découvrir si Katy Chen saura tirer pleinement parti des Dix Anneaux et prétendre ainsi au statut envié de personnage central dans ce nouveau pan du MCU.