Une star de Thunderbolts suggère l’arrivée d’un héros Marvel encore absent du MCU

Une actrice de Thunderbolts évoque l’arrivée possible d’un nouveau super-héros encore absent de l’univers cinématographique Marvel, suscitant l’attente des fans quant à la transformation de son personnage dans le prochain film du studio.

Des ambitions contrariées pour Songbird dans le MCU

L’entrée remarquée de Geraldine Viswanathan dans le casting de Thunderbolts* avait suscité un certain enthousiasme, notamment chez les lecteurs assidus de Marvel Comics. L’actrice y incarne Mel Gold, assistante de la mystérieuse Valentina Allegra de Fontaine, un personnage qui, sur papier, évolue en la super-héroïne connue sous le nom de Songbird. Pourtant, malgré les spéculations nourries autour d’une potentielle transformation à l’écran, le film n’a pas franchi ce cap. Interrogée à ce sujet lors de la promotion du film sur Disney+, Viswanathan ne cache pas son envie de donner vie à ce double héroïque : « Je pense que je pourrais vraiment assurer. J’ai hâte de voir ce que cela donnerait avec la perruque rose et blanche emblématique ! », confie-t-elle, sourire aux lèvres.

Thunderbolts*, entre reconnaissance critique et revers financier

Sorti récemment sur les plateformes, Thunderbolts* a récolté des critiques globalement positives : son score Rotten Tomatoes culmine à 88 %, saluant sa narration axée sur la psychologie des personnages et ses thématiques telles que la santé mentale. Ce succès artistique a même conduit Marvel à confier la réalisation du futur reboot des X-Men à Jake Schreier, déjà metteur en scène du film. Pourtant, le public ne s’est pas précipité en salles : avec seulement 382,4 millions de dollars engrangés dans le monde, il s’agit d’un des plus faibles résultats au box-office pour une production du MCU.

L’après-Thunderbolts*, ou l’heure des choix stratégiques chez Marvel

Face à cet accueil mitigé côté recettes, les réflexions internes chez Marvel vont bon train. Plusieurs sources évoquent une volonté de se recentrer sur les franchises phares – Spider-Man et Avengers en tête – tout en réduisant les coûts grâce au recrutement d’acteurs moins connus pour des projets tels que X-Men. Si certains personnages issus de Thunderbolts* rejoindront l’aventure dans le prochain opus Avengers : Doomsday, rien n’indique pour l’instant qu’une suite directe soit envisagée pour leur propre équipe.

Au milieu de ces incertitudes, l’intégration future de Songbird demeure hypothétique. Non annoncée dans le casting officiel d’Avengers : Doomsday – déjà saturé en super-héros –, la place laissée aux nouveaux visages semble limitée. Peut-être faudra-t-il attendre un hypothétique renouveau post-Secret Wars, qui promet déjà une remise à zéro du MCU… À moins que les fans ne doivent se contenter pour l’instant d’un clin d’œil discret au collier oiseau porté par Mel Gold.