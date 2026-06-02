Dans ce film de braquage méconnu des années 2000, Matthew Lillard incarnait le frère aîné de Chris Evans

Dans un film de braquage sorti dans les années 2000, l’acteur Matthew Lillard incarnait le grand frère de Chris Evans. Malgré ce casting surprenant, ce long-métrage demeure largement méconnu du grand public.

Tl;dr Comédie de braquage scolaire oubliée malgré un casting marquant.

Échec critique et commercial, mais ambiance proche de John Hughes.

Peut mériter d’être redécouverte malgré ses défauts évidents.

Un film oublié du début des années 2000

Il est facile d’associer aujourd’hui Chris Evans, Scarlett Johansson et Matthew Lillard à l’univers Marvel, tant leur notoriété a explosé ces dix dernières années. Pourtant, bien avant d’incarner Captain America ou Black Widow et de sauver la galaxie face à Thanos, Evans et Johansson partageaient déjà l’affiche dans une comédie adolescente passée sous le radar : Les Notes parfaites (The Perfect Score). En 2004, ils y campaient des lycéens prêts à tout pour subtiliser les réponses du SAT, avec un Lillard en grand frère benêt — un rôle finalement discret comparé à ses prestations dans Scream ou Scooby-Doo.

L’ombre pesante de « The Breakfast Club »

Rien d’étonnant si le souvenir du film s’estompe : sorti en salles sans bruit, The Perfect Score n’a récolté que 10 millions de dollars pour un budget au moins deux fois supérieur. Sa note sur Rotten Tomatoes ? Un modeste 15 %. Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’un long-métrage boudé par la critique finit par séduire le public sur la durée. Ce qui distingue cette comédie, c’est son hommage appuyé aux films de John Hughes. Le réalisateur Brian Robbins, connu pour « Varsity Blues », tisse ici une dynamique de groupe façon « Breakfast Club » : des adolescents issus de milieux très divers se retrouvent unis par un projet fou et… quelques angoisses existentielles.

Derrière l’échec, une comédie plus nuancée qu’il n’y paraît

Certes, on ne tient pas là un chef-d’œuvre du genre. Beaucoup jugeront que « The Perfect Score » lorgne dangereusement du côté du plagiat ou manque d’originalité. Mais il faut reconnaître au film quelques atouts inattendus. Si vous avez aimé les coming-of-age movies où les perdants deviennent amis à force de galères partagées, difficile de ne pas esquisser un sourire devant ces six étudiants prêts à tout pour échapper à la pression scolaire américaine.

Parmi les éléments qui donnent un peu de relief au récit :

Kyle (Chris Evans) , apprenti architecte hanté par l’idée d’un avenir raté.

, apprenti architecte hanté par l’idée d’un avenir raté. Anna (Scarlett Johansson) , fille rebelle dont le père détient justement le fameux coffre-fort.

, fille rebelle dont le père détient justement le fameux coffre-fort. Lillard, quasi caméo en glandeur attendrissant et modèle involontaire d’échec à éviter.

Mérite-t-il une seconde chance ?

Est-ce que tout cela suffit à réhabiliter cette tentative légère entre film de casse et chronique adolescente ? À chacun d’en juger. Ce qui est certain, c’est que derrière la superficialité apparente pointe une sincérité qui pourra toucher celles et ceux sensibles aux récits d’amitiés improbables. Pas inoubliable, certes. Mais peut-être moins indigne que sa réputation ne le laisse croire.