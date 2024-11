Daenerys, la Princesse Promise dans House of Dragon, révèle le destin tragique des Targaryens

Daenerys, le Prince Promis dans House of the Dragon, révèle pourquoi le destin tragique des Targaryens est inévitable.

Tl;dr Daenerys Targaryen apparaît dans le final de la saison 2 de House of the Dragon, ce qui se connecte à la chute de la maison Targaryen.

La vision de Daenerys par Daemon Targaryen est liée à une croyance profondément ancrée dans la supériorité de la maison Targaryen.

Cette croyance en leur propre exceptionnalité conduit les Targaryens, et par extension Westeros, à la catastrophe.

Daenerys Targaryen : une apparition significative

Dans l’épisode final de la saison 2 de House of the Dragon, intitulé « The Queen Who Ever Was », Daenerys Targaryen fait une apparition surprenante. Cette apparition est liée à la chute de la maison Targaryen et constitue le lien le plus significatif avec Game of Thrones. En effet, Daemon Targaryen a une vision de Daenerys, accompagnée du Corbeau à Trois Yeux et d’un Marcheur Blanc menant une armée de morts-vivants.

La vision de Daemon Targaryen

La vision de Daenerys par Daemon n’est pas seulement liée à l’avenir de la maison Targaryen, mais révèle également la croyance profondément ancrée de la famille en sa propre supériorité. Malgré le fait que Daenerys ne soit pas le prince promis dans Game of Thrones, Daemon envisage tout de même un Targaryen comme le héros prophétisé. Cette vision suggère que Daenerys est le Prince qui était promis, le héros prophétisé qui mènera Westeros à la victoire contre les ténèbres à venir, à savoir les Marcheurs Blancs.

L’exceptionnalité des Targaryens

Cette notion d’exceptionnalité remonte à Aegon le Conquérant, dont la prophétie affirmait que seul un Targaryen sur le trône de fer pourrait unir les Sept Royaumes de Westeros pour vaincre les Marcheurs Blancs. De plus, en tant que derniers seigneurs des dragons de l’Ancienne Valyria, les Targaryens se sont toujours considérés, et ont été considérés par les autres, comme plus proches des dieux que des hommes. Cette croyance en leur propre exceptionnalité conduit finalement les Targaryens, et par extension Westeros, à la catastrophe.