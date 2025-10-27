Cypher, le traître sacrifié de Matrix que Joe Pantoliano n’a jamais oublié

Joe Pantoliano revient sur ce rôle maudit dans le film Matrix qui continue de hanter sa carrière… et son imagination.

Tl;dr Joe Pantoliano garde un goût amer de son élimination brutale dans Matrix, un rôle qu’il espérait plus durable et qu’il a vécu comme une véritable désillusion.

Sa tentative de sauver Cypher auprès des Wachowski s’est soldée par un refus sec et une réplique ironique qui a définitivement scellé le sort de son personnage.

Malgré tout, l’acteur garde espoir, rappelant que dans l’univers de Matrix, même la mort n’est jamais vraiment définitive — surtout à l’approche d’un cinquième opus.

Le souvenir amer de Joe Pantoliano sur Matrix

Lors d’une table ronde animée au New York Comic Con 2025, Joe Pantoliano n’a pas caché sa frustration à propos du sort réservé à son personnage, Cypher, dans le film culte de 1999. Pour cet acteur chevronné, se retrouver éliminé sans ménagement par un coup de canon électrique fut une désillusion difficile à avaler. Il a même révélé qu’il s’était senti suffisamment sous pression durant le tournage pour envisager la liposuccion, une initiative personnelle qui traduit la dimension exigeante de cette production devenue emblématique.

Une tentative vaine auprès des Wachowski

L’anecdote ne s’arrête pas là. Dans une atmosphère teintée d’humour, Joe Pantoliano a raconté avoir supplié les réalisatrices, les sœurs Wachowski, d’épargner son personnage. La réponse fut cinglante. À distance, il entendit l’une d’elles lancer à l’autre : « Ben, mens-lui et on le tuera quand même ». Un trait d’esprit cruel qui a scellé le destin du traître Cypher, coupable d’avoir pactisé avec l’illusion confortable de la Matrix. Malgré ses espoirs pour un éventuel retour dans une suite, la sentence resta irrévocable.

L’espoir nourri par un précédent… et la franchise

Pourquoi tant d’insistance ? Le passé offrait pourtant des précédents encourageants pour l’acteur. Sur le film The Fugitive, il avait réussi à sauver son rôle en convainquant — non sans repartie — Harrison Ford. Son personnage, Cosmo Renfro, devait mourir mais put finalement réapparaître dans la suite U.S. Marshals. L’échec avec la saga Matrix lui reste donc en travers de la gorge, d’autant que même l’implacable Agent Smith a eu droit à une résurrection retentissante alors que Cypher est resté définitivement hors jeu.

Pourtant, tout n’est peut-être pas figé. On se souvient que Trinity elle-même fut ramenée à la vie malgré une mort spectaculaire dans Matrix Revolutions. Et comme le note malicieusement Joe Pantoliano, l’univers des machines regorge de possibilités scénaristiques inattendues :

ADN, souvenirs digitaux et manipulations informatiques sont devenus monnaie courante ;

Aucune disparition n’est vraiment définitive dans cet univers ;

Toute audace narrative reste envisageable tant que la franchise attire le public.

L’avenir incertain de Cypher dans Matrix 5

Alors qu’un cinquième volet est en préparation, rien n’interdit d’imaginer un rebondissement permettant à Cypher de refaire surface. Après tout, chez Matrix, ressusciter les morts n’a jamais effrayé personne…